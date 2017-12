Haßfurter Weihnachtskalender haben ein Türchen mehr...

Es ist eine schöne Tradition, dass sich die Bürger aus Haßfurt am ersten Weihnachtsfeiertag vor dem Weihnachtsbaum am Marktplatz treffen, um zum einen das Weihnachtsliederspielen des evangelischen Posaunenchors und zum anderen den Abschluss des "begehbaren Adventskalender" zu feiern. An die 200 Besucher erfreuten sich an dem Ständchen, stimmten in Weihnachtslieder ein und lauschten einer lustigen Weihnachtsgeschichte, vorgetragen von Haßfurts Mundartautor Wilhelm Wolpert.



Mit dem gemeinsamen Musizieren wurde das letzte Fenster des "begehbaren Adventskalender" des ökumenischen Vereins Bibelwelten am alten Rathaus geöffnet. "Jetzt feiern wir, dass Jesus gekommen ist", verkündete Pfarrerin Doris Otminghaus, die an die Verheißung erinnerte, die mit dem Weihnachtsfest erfüllt ist. Die 22 Bläser vom Posaunenchor unter der Leitung von Pfarrer Gerhard Barfuß unterhielten die Gäste mit weihnachtlichen Weisen. Bei Liedern, wie "O du fröhliche" oder "Alle Jahre wieder" waren die Besucher eingeladen, selbst kräftig mit einzustimmen. Der Mundartautor Wilhelm Wolpert erteilte mit dem Vortrag seiner erheiternden Geschichte die Erlaubnis zum Lachen. Passend zur Weihnachtszeit hatte sich Wolpert für eine Geschichte entschieden, die von einem Krippenbauer handelte, dessen handwerkliches Ungeschick zu einem unglückseligen Höhepunkt führte und einen Kurzschluss im ganzen Haus verursachte.



Haßfurts 3. Bürgermeister Stephan Schneider dankte beim Abschluss des begehbaren Adventskalenders, der mittlerweile eine feste Institution im Leben der Stadt geworden ist, allen Beteiligten. Wechselnde Standorte in der Kreisstadt tragen schon über zehn Jahre dazu bei, in der Adventszeit kurz Innezuhalten und Loszulassen. Groß und klein können sich bei einer kleinen Feier vor festlich geschmückten Fenster auf das Weihnachtsfest einstimmen. Den stimmungsvollen Abschluss bildete das 25. Türchen am Fenster des alten Rathauses der Kreisstadt. Schneider wünschte den Besuchern eine schöne Weihnacht und einen guten Beschluss. Am Ende der Feier spendete Stadtpfarrer Stephan Eschenbacher den Segen Gottes. Anschließend wurden die Besucher mit Punsch und Kinderpunsch verwöhnt.