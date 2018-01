Haßfurter waren im letzten Jahr in aller Munde

Auch Altbürgermeister Rudi Eck und Ehrenbürger Albert Meyer waren unter den Gästen des Neujahrsempfangs der Stadt Haßfurt. Bei seiner Neujahrsansprache überbrachte Bürgermeister Günther Werner (SPD) die herzlichsten Grüße aus der Partnerstadt Pierrelatte. Bei seinem letzten Besuch in Frankreich im Dezember letzten Jahres habe er sich auch mit der dortigen Feuerwehrspitze getroffen, um einen Gedankenaustausch mit der Haßfurter Wehr zu organisieren, sagte Werner. Außerdem sei es der Wunsch des gemischten Chores von Pierrelatte, mit einem Chor aus dem Stadtgebiet von Haßfurt freundschaftliche Bindungen einzugehen.

In seinen Ausführungen stellte das Stadtoberhaupt fest, dass die Haßfurter auch feiern könnten. Glanzpunkte des vergangenen Jahres seien die Jubiläumsveranstaltungen 40 Jahre Straßenfest, 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Haßfurt und 100 Jahre FC Haßfurt gewesen. Viele Gäste aus nah und fern hätten die Gastfreundschaft der Kreisstadt genossen.

Aber auch aus der Sicht des Stadtrates habe es einige markante Themen gegeben. So sei der Bau der neuen Kinderkrippe im Baugebiet "Osterfeld II" erwähnenswert. Wahrscheinlich schon Ende dieses Monats könne die Krippe bezogen werden, während die offizielle Einweihung mit kirchlichem Segen nach Fertigstellung der Außenanlagen voraussichtlich im April oder Mai gefeiert werden könne.



Überregionales Aufsehen erregt

Viele positive Rückmeldungen habe es auch schon zur Gründung des Stadtmarketings und zur Einstellung von Marc Heinz als Stadtmanager gegeben. Das Zusammenspiel der einzelnen Akteure sei eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung der Stadt.



Flut von Glückwünschen

Überregionales Aufsehen habe der Beschluss des Stadtrates erzeugt, das Totalherbizid Glyphosat auf den stadteigenen Flächen zu verbieten. Eine Flut von Glückwünschen und viel Zuspruch für die mutige Entscheidung seien die Folge gewesen. Durch Presse, Rundfunk und Fernsehen sei Haßfurt in aller Munde gewesen und habe viele Anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet nach den Sitzungsvorlagen erhalten.

Der Bürgermeister betonte auch nochmals, dass ihm sehr viel daran liege, die Geburtshilfestation am Haßfurter Krankenhaus auf Dauer zu erhalten. Erfreulich sei das Vorhaben des Freistaates Bayern, die Geburtshilfestation finanziell zu fördern. Weiteren Diskussionsbedarf sieht Werner allerdings noch bei dem Kriterium, dass mindestens die Hälfte aller werdenden Mütter aus dem Landkreis ihr Kind auch in Haßfurt zu Welt bringt.

Einen besonderen Dank sprach er allen ehrenamtlich Tätigen aus. Er hoffe, dass auch in Zukunft alle gemeinsam an einem Strang ziehen und die Kreisstadt weiterhin aktiv mitgestalten und zukunftsfähig machen. Eine Herzensangelegenheit des Bürgermeisters ist es, dass Haßfurt eine solidarische Gemeinschaft ist, die nicht nur die Schwächsten, Kinder und ältere Menschen unterstützt, sondern auch die Mitbürger einbindet, die eine andere Herkunft oder Kultur haben.



Segen für Stadt und Einwohner

Die Andacht mit Gedanken zum neuen Jahr hielten Pfarrer Stephan Eschenbacher und sein evangelischer Kollege, Pfarrer Gerhard Barfuß. Mit dem Segen für die Stadt und alle Einwohner baten die beiden Geistlichen um ein weiterhin christliches Miteinander. Für eine festliche Umrahmung des Empfangs sorgten auch dieses Jahr der evangelische Posaunenchor und die beiden Trompeter Markus Lenhardt und Sebastian Raab, die aus einem Fenster des alten Rathauses "Heal The World" von Michael Jackson erklingen ließen. Helfer vom FC Haßfurt übernahmen die Bewirtung und sorgten für das leibliche Wohl der Gäste.