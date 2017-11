Haßfurter Geschäftsleute sind alarmiert

Einige Mitglieder im Haßfurter Stadtrat standen am Montagabend vor einem Déjà-vu: Einen Grundsatzbeschluss galt es zu fassen über die künftige Verwendung des alten Engelhardt-Geländes. Hier war vor sehr vielen Jahren einer der ersten Möbel-Mitnahmemärkte auf dem flachen Land, man kaufte hier hochfeine Bettwäsche und Gardinen oder auch mal Schnäppchen.



Die Stadt Haßfurt kaufte das Gelände, um es einer neuen Nutzung zuzuführen - und dabei die Hand drauf zu haben. Denn Konkurrenz sollte hier an den Toren zur Altstadt, aber eben immer noch in der Stadt, für die Geschäfte in der Innenstadt keine entstehen.



Michael Zehe formulierte sein Gefühl, das schon einmal erlebt zu haben, genauer: Vor wenigen Jahren war es um das neue Gewerbegebiet Ost, "Godelstatt", gegangen, auch hier wollte die Stadt keine Konkurrenz für die Innenstadt schaffen, doch das gelang nicht ganz so, wie gedacht. Der Investor stellte damals, wie Zehe kurz skizzierte, die Stadt vor die Entscheidung: Entweder das Projekt scheitert, oder der Branchenmix kommt, wie gewünscht. Der Branchenmix kam.

In der Sitzung am Montag wurde vor den vielen Geschäftsleuten als Zuhörer im Sitzungssaal schwer diskutiert.