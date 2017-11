Haßfurt will im Advent funkeln

Die Innenstadt von Haßfurt besitzt viele auffällige, aber auch einige weniger sichtbare Schönheiten. Um auch sie auch einmal zum Strahlen zu bringen und den Bürgern gleichzeitig eine neue, ganz besondere Attraktion in der Vorweihnachtszeit zu bieten, veranstaltet das Stadtmarketing mit vielen Partnern heuer zum ersten Mal das "Haßfurter Funkeln".



Dabei werden an sechs Terminen fünf weihnachtlich geschmückte Höfe in der Stadt in den Nachmittags- und Abendstunden geöffnet. Die Besucher dürfen sich auf kulinarische Köstlichkeiten, ein hochwertiges Angebot an verschiedenen Verkaufsständen sowie einige musikalische und kulturelle Darbietungen freuen. "Verbunden mit den Angeboten des begehbaren Adventskalenders des Vereins Bibelwelten, den Veranstaltungen des Kulturamts Haßfurt live und der Theaterwerkstatt, dem Nikolausmarkt der Stadt und weiteren Angeboten bietet das ,Haßfurter Funkeln' den Gästen einen unterhaltsamen, fröhlichen und auch besinnlichen Aufenthalt", sagt Bürgermeister Günther Werner (FW). Er möchte die Haßfurter, aber auch die Besucher von auswärts dazu animieren, die schöne Innenstadt einmal mit anderen Augen zu sehen oder ganz neu kennenzulernen. "Kommen Sie gern nicht nur einmal, sondern mehrfach. Das wird den Erfolg des ersten ,Haßfurter Funkelns', in dem viel Liebe zum Detail und Herzblut steckt, beflügeln", meint er.



"Haßfurter Funkeln? Offene Höfe? Was soll das sein?" Diese Kommentare hat Stadtmanager Marc Heinz in den vergangenen Wochen mehrfach gehört. Dabei kam die ursprüngliche Idee für diese Veranstaltungsreihe im Advent gar nicht von ihm, sondern aus der Bevölkerung. "Wir würden gern nach der Arbeit oder auch mal samstags in Haßfurt ganz ungezwungen Glühwein trinken und uns eine Weile in der Innenstadt aufhalten", lautete einer der Kommentare. Also setzte sich der Stadtmarketingverein zusammen und beauftragte den Stadtmanager, für eine neue "Weihnachtsaktion" zu sorgen.



"In meinem Kopf entstand die Idee, mit etwas Kleinem, Lauschigem zu beginnen", erklärt er. Stefan Göb von der Stadtverwaltung habe schließlich vorgeschlagen, einige der Höfe zu nutzen. Die Resonanz sei überwältigend gewesen. Fast alle angesprochenen Eigentümer der Höfe hätten sofort zugesagt und zusammen mit dem "Aktionskreis Haßfurt aktiv" (AHA) seien sechs Termine festgelegt worden. "Da ich darauf hingewiesen wurde, dass im Advent der Begriff Hof-Weihnacht nicht angebracht sei, gab ich dem ,Kind' einen anderen Namen", so Marc Heinz. "Das ,Haßfurter Funkeln' war geboren."



So wird den Besuchern im Elsenhof in der Hauptstraße 32, im Hof vom Weinhaus Schaffner in der Schlesinger Straße, im Hof des Labors Zankl-Dental/Foto Rainer Müller in der Brückenstraße, im Rathausinnenhof vor der Stadthalle und im Hof von "Ilses Weinstube" in der Hauptstraße 80 vieles geboten. Bei dem Programm, den Verkaufsständen und dem Schmuck arbeitete Marc Heinz mit den Hofbesitzern eng zusammen, während er selbst größtenteils für das musikalische und kulturelle Angebot in den Höfen verantwortlich zeichnet. "Schließlich wollen wir das Ganze mit Leben erfüllen", so der Stadtmanager. Der Bauhof wird zudem die Weihnachtsbäume aufstellen und die Lichterketten anbringen. Der Stadtmanager bittet auch alle Geschäftsleute, die Bäume vor ihren Läden zu schmücken. Gegen die Kälte sollen in den Höfen verschiedene Heizquellen für etwas Gemütlichkeit sorgen. Da das Programm in den Höfen den Gästen den Aufenthalt bis in die späten Abendstunden hinein ermöglichen soll, werden die Geschäftsinhaber animiert, die Geschäfte an diesen Tagen auch bis 20 Uhr zu öffnen.



"Natürlich kann und soll sich das ,Haßfurter Funkeln' auch in den kommenden Jahren weiterentwickeln", so Marc Heinz. "Gerade dieses Neue, das zunächst noch ungewohnt ist, bietet sehr gute Chancen, die Innenstadt vor allem in den Abendstunden zu beleben. Deshalb wünsche ich mir als Stadtmanager, dass die Bürger dieser Veranstaltung ihrerseits eine Chance geben und hingehen - auch bei nicht optimalem Wetter. Dass sie Familie, Freunde und Bekannte mitnehmen und damit zeigen, dass die Menschen sich freuen, wenn in Haßfurt etwas Schönes geboten wird."



Unter dem Motto "Haßfurter Funkeln" sind viele Programmpunkte in der Innenstadt von Haßfurt zusammengefasst. Das Programmheft liegt überall in den Geschäften aus. Die Öffnungszeiten in den Höfen sind Samstag, 9. Dezember, von 16 bis 22 Uhr, Donnerstag, 14. Dezember, und Freitag, 15. Dezember, von 16 bis 20 Uhr, am Samstag, 16. Dezember, von 14 bis 18 Uhr (nur Rathaus-Innenhof und Weinhaus Schaffner), am Donnerstag, 21. Dezember, von 16 bis 20 Uhr und am Freitag, 22. Dezember, von 16 bis 22 Uhr. Aber auch an allen anderen Tagen vom 1. bis zum 23. Dezember beziehungsweise 25. Dezember erwarten die Besucher viele, ganz unterschiedliche Veranstaltungen. Der Eintritt ist frei. Nur zu der Buchpräsentation "Schluss mit Muss" am Freitag, 15. Dezember, um 18 Uhr mit Tanja Mairhofer-Oberle und der Buchpräsentation "Besser leben ohne Plastik - oder was hat das mit Weihnachten zu tun?" am Donnerstag, 21. Dezember, um 18 Uhr mit Nadine Schubert müssen Karten unter Telefon 09521/1714 erworben werden. Beide Veranstaltungen finden in der Rathaushalle statt.