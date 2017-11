Haßfurt: Auto erfasst Motorrad frontal - 18-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Unfall in Haßfurt wurde am Mittwochabend ein 18-Jähriger lebensbedrohlich verletzt.Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 56-jährige Autofahrerin am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr mit ihrem VW Golf von der Zeiler Straße nach links in die Industriestraße abbiegen. Dabei übersah sie jedoch einen entgegenkommenden Motorradfahrer.Es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Dabei wurde der 18-Jährige über sein Krad geschleudert und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Glücklicherweise ist der 18-Jährige mittlerweile trotz seiner schweren Verletzungen in einem stabilen Zustand.Am Leichtkraftrad entstand ein Schaden von etwa 500 Euro und am Pkw beziffern sich die Schäden auf ca. 5000 Euro. Durch die Feuerwehr und eine Spezialfirma wurde die Unfallstelle abgesichert und im Anschluss an die Unfallaufnahme gereinigt.