Haßberge: Fahrer auf der A70 stundenlang eingeklemmt - Schutzengel an Bord

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein 26-Jähriger auf der A 70 mit seinem Auto alleinbeteiligt schwer verunglückt. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lag mit dem Daimler in einem Graben hinter einer Baumgruppe. Glücklicherweise war der Mann bei Bewusstsein und konnte mit seinem Mobiltelefon Hilfe rufen und eine Rettungsaktion starten.Gegen 0.25 Uhr ging ein außergewöhnlicher Notruf bei der Einsatzzentrale der Unterfränkischen Polizei ein. Ein junger Mann gab laut Polizei an, er sei auf der A 70 auf dem Weg Richtung Schweinfurt verunglückt. Er sei eine Böschung hinab gefahren, gegen mehrere Bäume geprallt und liege nun eingeklemmt in seinem Fahrzeug.Der Pkw lag außerhalb des Sichtfeldes weiterer Verkehrsteilnehmer und so hatte den Schwerverletzten bislang noch niemand entdeckt. Der 26-Jährige konnte nicht beschreiben, wo sich die Unfallstelle befand oder wo er zuletzt die Autobahn befahren hatte. So mussten die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck zunächst das Mobiltelefon des Mannes orten, um die Stelle lokalisieren zu können und dem Verletzten zu Hilfe zu eilen."Das Lagebild war sehr schwierig, da das Fahrzeug völlig zerstört war. Auch nachdem wir das Dach abgenommen hatten kamen wir nicht an die Person ran, um sie heraus zu ziehen. Wir haben dann mit Hilfe von Anschlagmitteln das Lenkrad weggezogen.", so der Einsatzleiter der Feuerwehr Ralf-Peter Schenk. Erst nach anderthalb-stündigen Rettungsarbeiten mit schwerem technischen Gerät konnte der Mann endlich befreit werden.Anschließend wurde der aus Potsdam stammende Mann mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Dem 26-Jährigen und auch allen Einsatzkräften war gleichermaßen klar, dass er in dieser Nacht mehr als nur einen Schutzengel an Bord gehabt hatte