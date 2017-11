Haßberge: Fahrer nach Unfall auf der A70 stundenlang eingeklemmt

Ein Unfall auf der A70 zwischen Knetzgau und Haßfurt hat in der Nacht auf Samstag einen komplizierten und fast zwei Stunden dauernden Rettungseinsatz nach sich gezogen.Ein Mercedesfahrer war zuvor aus noch nicht bestätigten Gründen von der Autobahn abgekommen und etwa zehn Meter tief eine Böschung hinab gekracht. Dabei fuhr er mehrere kleine Bäume um, bis er schließlich von einem großen Baum ausgebremst wurde. Glücklicherweise war der 26-Jährige bei Bewusstsein und konnte selbst den Notruf absetzen.Wie Zeugen vor Ort berichten, hatten die Rettungskräfte zunächst Schwierigkeiten die Unfallstelle zu finden, weil das Unfallwrack durch die Böschung versteckt war und aufgrund der Dunkelheit kaum zu sehen war. Als Feuerwehr und Rettungsdienst das verunfallte Fahrzeug schließlich fanden, stellte man schnell fest, dass der Fahrer massiv eingeklemmt war."Das Lagebild war sehr schwierig, da das Fahrzeug völlig zerstört war. Auch nachdem wir das Dach abgenommen hatten kamen wir nicht an die Person ran, um sie heraus zu ziehen. Wir haben dann mit Hilfe von Anschlagmitteln das Lenkrad weggezogen.", so der Einsatzleiter der Feuerwehr Ralf-Peter Schenk.Erst nach anderthalb-stündigen Rettungsarbeiten mit schwerem technischen Gerät konnte der Mann endlich befreit werden. Er kam schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus.