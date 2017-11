Haßberge: Brutaler Raubüberfall in Kirchlauter - Polizei fahndet nach zwei Tätern

Überfall in Kirchlauter - Täterbeschreibung:



Nach einem Raubüberfall im unterfränkischen Kirchlauter (Kreis Haßberge) fahndet die Polizei nach zwei flüchtigen Tätern. Wie die Beamten mitteilen, hat ein Kirchlauterer am Montagabend den Polizeinotruf gewählt und angegeben, von zwei Unbekannten in der eigenen Wohnung überfallen worden zu sein. Der leicht verletzte Mann kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Aktuell fahndet die Polizeiinspektion Ebern mit Unterstützungskräften nach den flüchtigen Tätern.Kurz nach 20.30 Uhr ging demnach die Mitteilung über das Raubdelikt bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Der Anrufer gab an, von zwei Unbekannten in dem Wohnhaus in Kirchlauter überfallen worden zu sein. Er sei von dem Duo angegriffen und gefesselt worden. Anschließend seien die Täter unter anderem mit einem dreistelligen Geldbetrag des Geschädigten in unbekannte Richtung geflüchtet. Ob zu Fuß oder mit einem Fahrzeug, ist im Moment noch nicht klar. Es ist jedoch möglich, dass die Täter mit einem Auto davongefahren sind.Der leicht verletzte Hausbewohner kam mit dem Rettungswagen vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, bei denen die Eberner Polizei auch tatkräftig von der Polizeiinspektion Haßfurt und Kräften aus dem benachbarten Oberfranken unterstützt wird, verliefen bislang ergebnislos.1) Maskiert, ca. 180 cm groß, schmale Figur, sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent, trug gelbe "Uniform" und Faschingsmaske (Komikgesicht mit abstehenden Ohren)2) Unmaskiert, ca. 190 cm groß, komplett schwarz gekleidet, schwarze gekräuselte Haare, sprach deutschDie weiteren Ermittlungen hat inzwischen die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen. Um die Tat aufklären zu können, erhoffen sich die Beamten nun auch Hinweise aus der Bevölkerung.Wer am Montagabend in Kirchlauter verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug festgestellt hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 mit der Kripo Schweinfurt in Verbindung zu setzen.