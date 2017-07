Haßberge: Autofahrer verliert Kontrolle, überschlägt sich und kracht gegen Strommast

Am 18.07.17 gegen 20.00 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Alfa Romeo von Lußberg in Richtung Rudendorf (Landkreis Haßberge). Kurz vor dem Ortseingang von Rudendorf verlor der Fahrzeuglenker aus möglicherweise überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte zunächst in den linken Straßengraben.



Wie die Polizei berichtet, kollidierte das Fahrzeug im weiteren Verlauf mit einem Strommasten, der aufgrund des heftigen Aufpralls umknickte. Das Fahrzeug blieb dann auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und lag circa fünf Meter neben seinem Auto im Grünstreifen. Da die Gefahr bestand, dass die Oberleitung auf die Fahrbahn fallen könnte, wurde eine umgehende Abschaltung der Stromleitung veranlasst.



Der schwer verletzte Fahrer wurde in ein Bamberger Krankenhaus gebracht. Die Arbeiten an der Hochspannungsleitung dauerten bis in die Morgenstunden des 19.07.17 an. Durch die Abschaltung der Stromleitung im Zuge der Reparaturarbeiten waren einige Häuser in Rudendorf längere Zeit ohne Stromversorgung. Die St 2281 war für die Zeit der Instandsetzungsmaßnahmen zwischen Lußberg und Rudendorf komplett gesperrt. Am Einsatzort unterstützten die Feuerwehren von Ebelsbach, Rudendorf, Lauter und Breitbrunn tatkräftig.