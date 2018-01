Handwerker-Kleinbus legt sich mit Zug an

Den herannahenden Zug übersehen und/oder überhört hat vermutlich ein Handwerker, der am Freitagabend am Bahnübergang mit einem Agilis-Triebwagen zusammen stieß.



Der Installateur aus dem Gemeindebereich Lauter wollte nach erledigter Arbeit aus dem Rentweinsdorfer Gemeindeteil in Richtung Reckendorf abbiegen, als er den 18-Uhr-Zug von Ebern in Richtung Bamberg erwischte. Dabei wurde der Firmen-Kleinbus zwischen Zug und Andreaskreuz eingeklemmt, wobei der Fahrer unverletzt, aber geschockt auf der Fahrerseite ausstieg.



Ohne Blessuren blieben nach ersten Befragungen am ungesicherten Bahnübergang auch die acht Insassen des Zuges, die nach Bamberg wollten. Sie wurden von den Notfallmanagern von Bahn und Agilis betreut. An diesem Übergang muss der Zugführer extrem langsam fahren.



Die Bahnstrecke war für Stunden gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Rentweinsdorf und Ebern, die die Unfallstelle ausleuchteten und die Umleitung übernahmen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Bundespolizei und der Eberner Polizei.