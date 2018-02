Gülle lief in einen Wassergraben in Memmelsdorf

Durch einen Defekt auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Memmelsdorf (Gemeinde Untermerzbach) ist Gülle in einen Wassergraben geflossen. Nach ersten Einschätzungen des Wasserwirtschaftsamtes Bad Kissingen hält sich der Schaden für die Umwelt in Grenzen. Eine abschließende Bewertung ist aber offensichtlich noch nicht möglich.



Ursache des Schadens war eine eingefrorene Pumpe an einem Güllebehälter auf dem Bauernhof in Memmelsdorf. Rund 70 Kubikmeter Gülle liefen aus, wie Frank Pilhofer vom Wasserwirtschaftsamt auf Anfrage erklärte. Die Flüssigkeit ergoss sich in einen teils verrohrten Wassergraben, der sich durch den Ort zieht und später in den Bach Alster mündet.



Dank sofort eingeleiteter Maßnahmen (Abpumpen, Abtragen des Erdreichs), an denen sich freiwillige Helfer und die Feuerwehr beteiligt haben, "scheint unten nicht so viel angekommen zu sein", sagt Pilhofer. Mit "unten" meint der Experte, der bei der Behörde für den Kreis Haßberge zuständig ist, die Alster. Vor Ort war auch eine Polizeistreife aus Ebern.