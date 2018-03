Groko und die CSU: Was wird aus Dorothee Bär?

Chance zur Job-Verteilung





Wirtschaft will Digitalminister



Michael Czygan

Eine Bestätigung stand am Sonntagmittag noch aus. Offiziell will Parteichef Horst Seehofer die Namen der CSU-Minister erst am Montag in München bekannt geben. Gleichwohl deutet vieles darauf hin, dass der Unterfränkin Dorothee Bär Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt wird.Von Bär selbst war am Sonntag keine Stellungnahme zu den Spekulationen um ihre Person zu bekommen. Aus CSU-Kreisen war zu hören, dass das Szenario, das "Spiegel online" am Freitagabend verbreitete, der Wirklichkeit vermutlich sehr nahe kommt.Demnach wird das Ministerium für Inneres, Bauen und Heimat, das Seehofer selbst übernimmt, nicht ganz so üppig ausgestattet wie vom CSU-Chef ursprünglich gewünscht.Im Gegenzug habe er bei Angela Merkel jedoch einen Staatsminister im Bundeskanzleramt durchgesetzt, der sich um die Digitalisierung kümmern soll. Und diesen Posten soll die CSU besetzen dürfen.Für Seehofer bietet das die Chance, bei der Job-Verteilung sowohl CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer und den bisherigen Entwicklungshilfeminister Gerd Müller als auch Dorothee Bär zu berücksichtigen.Müller könnte nun sein Amt behalten, Scheuer das Verkehrsministerium übernehmen. Und Bär die erste deutsche Digitalisierungsministerin werden. Als Staatsministerin im Bundeskanzleramt wäre sie zwar keine klassische Bundesministerin, hätte aber doch einen herausgehobenen Posten."Staatsminister" nennen sich in Berlin die Parlamentarischen Staatssekretäre im Bundeskanzleramt und im Auswärtigen Amt, aktuell unter anderem Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Aydan Özoguz (SPD).Für Dorothee Bär wäre der Job als "Staatsministerin für Digitalisierung" im Bundeskanzleramt ein weiterer Karriereschub. Der Netzpolitik gilt schon lange das besondere Augenmerk der 39-Jährigen aus Ebelsbach (Lkr. Haßberge).Der Ausbau der digitalen Infrastruktur war ihr Thema als Staatssekretärin im Verkehrsministerium. Um hier besser als bisher voranzukommen, hatte zuletzt auch die Internetwirtschaft von der künftigen Bundesregierung einen eigenen Digitalminister gefordert.Bär ist zudem selbst im Internet aktiv wie nur wenige andere in der Politik. Allein 67 000 sogenannte Follower hat sie beim Kurznachrichtendienst Twitter, auch auf Facebook und Instagram postet sie regelmäßig zu politischen Fragen, aber auch zu privaten Themen wie ihre Begeisterung für den FC Bayern.