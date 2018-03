Glaskrug gegen Kopf: Gefährliche Körperverletzung in Disco in Unterpreppach

Mann schlägt Frau mit Glaskrug gegen den Kopf



Zu einer gefährlichen Körperverletzung auf der Tanzfläche kam es in einer Diskothek in Unterpreppach (Landkreis Haßberge) in der Nacht von Samstag auf Sonntag.Nach einer anfänglichen Schubserei auf der Tanzfläche schlug ein junger Mann aus dem Landkreis Haßberge einen Glaskrug einer jungen Frau aus dem Raum Bamberg gegen den Kopf. Die 26-jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und konnte noch vor Ort medizinisch versorgt werden. Die Beteiligten waren deutlich alkoholisiert.Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09531/9240 an die Polizeiinspektion Ebern zu wenden.