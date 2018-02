Gezänk unter Nachbarn im Gymnasium Ebern

Es gibt Menschen, die wünscht man sich nicht zum Nachbarn. Eine davon ist Berta Müller, 75 Jahre alt, und immer zum Streiten aufgelegt. Das bekommt auch die Familie Schmidt zu spüren, die frisch nach Ebern gezogen ist. Mit einer erfrischenden Inszenierung der Komödie "Berta sieht rot" von Christina Dokter hat die Theatergruppe der Mittelstufe, ein Wahlkurs der achten Klassen um Studienrätin Judith Hirschberg (Geschichte, Sozialkunde, Deutsch), am Dienstagabend in der Aula des Friedrich-Rückert-Gymnasiums überzeugt.



Mehr lesen Sie in Kürze auf inFranken.dePLUS.