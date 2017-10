Gesund bleiben im Alter heißt die Devise in Ebern

Ein Gesundheitstag unter dem Motto "Gesund älter werden" findet am Sonntag, 8. Oktober, von 14 bis 18 Uhr in der Aula und in der Mensa des Friedrich-Rückert-Gymnasiums statt. Zusammen mit der Informations- und Kontaktstelle für Selbsthilfe (KOS) und der Volkshochschule Ebern (VHS) haben die Verantwortlichen der Haßberg-Kliniken bereits zum siebten Mal ein interessantes Programm mit kostenlosen Fachvorträgen, Beratungsangeboten und Informationsständen zusammengestellt.



Die Alterspyramide weist den Weg! Schließlich bringt sie eindeutig zum Ausdruck, dass die Bevölkerung in Deutschland, aber auch in der Region zunehmend älter wird. Der Anteil der über 60-Jährigen steigt seit Jahren stetig und wird auch weiterhin nach oben gehen.



Da liegt es nahe, das Thema "Alter", passend zum Jahresthema des Bayerischen Gesundheitsministeriums, auch einmal in den Mittelpunkt des Gesundheitstages in Ebern zu stellen.



"Die Leute interessieren sich für Themen und Informationen rund um die Gesundheit", sagt Stephan Kolck, Vorstand des Kommunalunternehmens Haßberg-Kliniken. Bereits zum siebten Mal findet die Veranstaltung mit Gesundheitsvorträgen und Infoständen im Eberner Friedrich-Rückert-Gymnasium statt. Die Mischung aus Vorträgen in der Aula der Schule und Infoständen in der Mensa wird sehr gut angenommen. Auch weil sie die Möglichkeit bietet, Ärzten und dem Klinikpersonal einmal fernab des Krankenhauses zu begegnen.



Vier Vorträge

Um 14 Uhr eröffnet der stellvertretende Landrat Oskar Ebert die Veranstaltung. Seinen Worten schließt sich ein vierteiliger Reigen von Vorträgen an. Den Auftakt gestaltet ab 14.15 Uhr Dr. Klaus Riedel. Der Chefarzt der Chirurgie im Haus Ebern der Haßberg-Kliniken widmet sich seinem Steckenpferd, dem künstlichen Kniegelenk. Sein Vortrag trägt den Titel "Knie-Endoprothetik mit allergenfreiem Keramiküberzug". "Wenn wir dem Patienten ein künstliches Kniegelenk einsetzen, dann suchen wir stets nach einer optimalen Lösung für den Betroffenen", erläutert der erfahrene Operateur. Deswegen werden seit dem Sommer 2016 in Ebern nur noch neuartige Prothesen implantiert. "Wir verwenden nur noch künstliche Gelenke, die komplett mit Keramik überzogen sind." Großer Vorteil für die Patienten: Allergische Reaktionen können praktisch ausgeschlossen werden.



Um 15 Uhr schließt sich der Vortrag von Ants Lohmus an. Der Chefarzt der Inneren Medizin am Haus Ebern der Haßberg-Kliniken macht sich auf die Suche nach einer Antwort auf die Frage "Gibt es ein Elixier der ewigen Jugend?". Dabei wird er sich auch mit Möglichkeiten befassen, die jeder einzelne nutzen kann, um auch im Alter fit und gesund zu bleiben.





Flächenbrand in der Speiseröhre

"Sodbrennen - Flächenbrand in der Speiseröhre" lautet um 16.15 Uhr der Titel des Vortrags von Dr. Tilman Deist. Der Ärztliche Leiter des Medizinischen Versorgungszentrums Ebern (MVZ) wird in seinem Referat erläutern, wie Sodbrennen entsteht und welche alternativen Therapieansätze es zu den in letzter Zeit in die Kritik geratenen Säureblockern gibt.



Um 17 Uhr beschließen Dr. Frank Schröder und Diana Kerzinger zum Thema "Volkskrankheit Zucker" den Vortragsreigen. "Wir wollen die Bevölkerung für das Thema sensibilisieren", erklärt Dr. Frank Schröder, Chefarzt der Akutgeriatrie am Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken. Er widmet sich in seinem Teil des Vortrags dem Bereich "Diabetes und seine Behandlungsmöglichkeiten". "Dabei wird es um weit mehr als die Insulinspritze gehen", stellt er fest. Ernährungsumstellung, Gewichtsabnahme oder spezielle Bewegungsprogramme sind Alternativen auf dem Therapieplan. Allesamt Maßnahmen, die auch in der Diabetes-Prävention eine wichtige Rolle spielen. "Wer auf sich und seine Ernährung achtet und sich regelmäßig bewegt, erhöht die Chance, dass er nicht an Zucker erkrankt", erklärt Diana Kerzinger. Die Diabetesberaterin am Medizinischen Versorgungszentrum Haßfurt geht in ihrem Part auf die zehn größten Irrtümer in Sachen Diabetes ein.





Die infostände

Diana Kerzinger ist auch in der Mensa des Gymnasiums mit einem Infostand vertreten, an dem man Infos über Diabetes bekommt, aber auch am Glücksrad drehen und Preise gewinnen kann.

Das Haus Ebern der Haßberg-Kliniken stellt sein medizinisches Spektrum vor und bietet die Möglichkeit, sich den Blutdruck messen oder seinen Body Mass Index (BMI) bestimmen zu lassen. Physiotherapeut Marc Sauer stellt vor, welche Möglichkeiten die Elektrotherapie bietet, während Diätassistentin Martina Barfuß neben Ernährungsberatung auch einen Blick auf die Welt der Gewürze und Kräuter bietet.



Auch die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe am Landratsamt Haßberge (KOS) ist wieder mit einem Informationsstand dabei. Die KOS berät und vermittelt interessierte und betroffene Menschen in Selbsthilfegruppen, unterstützt bei Gruppeneugründungen. In Ebern stellen sich unter anderem die Selbsthilfegruppe Menschen mit chronischem Schmerz, die Alleinstehenden-Gruppe Ebern und die Selbsthilfegruppe Menschen mit Depressionen und Angststörungen vor. Außerdem können sich die Besucher und Besucherinnen über Thema Organspende informieren und Organspendeausweise erhalten.



Ether Röhner und Kathrin Glaubrecht vom Pflegestützpunkts Haßberge stehen für Beratung und Information rund um das Thema Pflege bereit. Hier kann man sich unter anderem über die neuen Pflegegrade, Betreuungsmöglichkeiten bei Demenz, barrierefreies Wohnen, ehrenamtliches Engagement sowie neue regionale Angebote im Pflegebereich informieren.



Zum zweiten Mal nimmt das Eberner Fitness-Studio Schorn am Gesundheitstag teil. Neben Informationen und Beratung zum Fitnessprogramm kann man hier auch selbst aktiv werden. Im ersten Stock der Mensa finden Workshops zu den Themen "Balance Pad" (15 sowie 16 Uhr) und Bewegte Pause" (15.30 sowie 16.30 Uhr) statt.



Komplettiert wird das breite Angebot durch Stände der Betriebskrankenkassen Audi BKK, der Apotheken "Gartenstadt" Schweinfurt und "Am Krankenhaus" Haßfurt sowie die Sozialstation des Roten Kreuzes.