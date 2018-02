Gemeinschaftshaus kann kommen

Der Weg für ein ökumenisches Gemeindezentrum und Dorfgemeinschaftshaus im Knetzgauer Gemeindeteil Westheim ist geebnet. Bei vier Gegenstimmen hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung dem Durchführungsbeschluss zum Umbau der ehemaligen Gaststätte "Schwarzer Adler" an der Ecke Badgasse/Hauptstraße zugestimmt.



An die 30 Zuhörer - größtenteils aus Westheim - folgten den Ausführungen von Arne Vogels vom Bamberger Architekturbüro Schmitt Vogels. Dieser ging zunächst auf den Dialog zwischen Denkmalpflege und Fördergeber ein, um anschließend die Kostenberechnung vorzulegen. Bei Gesamtkosten in Höhe von 2,6 Millionen Euro Euro würde für die Gemeinde Knetzgau ein Eigenanteil von 320 000 Euro übrig bleiben. Die Zuschüsse in Höhe von 1,8 Millionen Euro sind laut Bürgermeister Stefan Paulus aus verschiedenen Fördertöpfen zugesagt, darunter von der katholischen und evangelischen Kirche. Man habe laut Architekt keinen Zeitdruck, da man in einer frühen Planungsphase stecke.



Förderverein übernimmt Betriebskosten

Das Besondere an dem Projekt "Schwarzer Adler", ein leer stehender Gasthof im Zentrum von Westheim, ist die Beteiligung der Vereine, der beiden Kirchen und der Bürger. Es hat sich eigens ein Förderverein gegründet, dessen über 100 Mitglieder sich bereit erklärten, die Betriebskosten zu 75 Prozent auf die Dauer von 30 Jahren zu übernehmen, wie Peter Werner (Grüne) ausführte.



So mussten selbst die größten Kritiker im Gemeinderat sich eingestehen, dass die Finanzierung gut aufgestellt ist, und sprachen sich für das Projekt aus. "Wir sollten uns diese einmalige Chance nicht nehmen lassen", brachte es Zweiter Bürgermeister Bernhard Jilke (FDP/FB) wie viele seiner Ratskollegen auf den Punkt. Das Projekt "Schwarzer Adler", das Bürgermeister Stefan Paulus als Imagegewinn für die Gemeinde bezeichnete, sei für ganz Unterfranken einmalig, denn selbst die Regierung hat ihre Unterstützung zugesagt.



Kritische Stimmen, die sich im Rahmen hielten, äußerten unter anderem Bedenken hinsichtlich einer etwaigen Kostenexplosion, wie dies Udo Schmalz (SPD) vorbrachte. Bedenken äußerten zudem Fred Schmalz, Susanne Haase-Leykam und Konrad Pfister (alle CWG).



Weiter Weg bis zur Umleitung

Bürgermeister Stefan Paulus ging während der Sitzung auf die allgemeine Verkehrssituation im Gemeindebereich von Knetzgau ein. Hier sei man auf die Unterstützung der Bürger angewiesen, da man als Gemeinde bei übergeordneten Straßen machtlos sei. Paulus appelliert an die Bürger, sich an übergeordnete Behörden zu wenden. Die Verkehrsüberwachung im Gemeindebereich habe schon deutlich zur Besserung beigetragen. Die Verkehrsbelastung nehme auf Grund der Infrastruktur immer mehr zu, vor allem auf der Strecke von Donnersdorf nach Knetzgau, wovon neben der Stammgemeinde selbst noch Oberschwappach und Westheim betroffen sind. Die zweite stark befahrene Achse ist die von Haßfurt kommend Richtung Steigerwald.



Auf Anregung von Barbara Hein (CSU) ging der Bürgermeister auf ein ambitioniertes Ziel ein, den Verkehr für die Ortschaft zu umgehen. Dies sei ein langwieriger Prozess, wie Paulus sagte, der sich über 20 Jahre hinweg ziehen könne. Angedacht wäre eine Umleitung beginnend in der Nähe der Kläranlage in Knetzgau von Haßfurt kommend, die dann den Verkehr in Richtung Steigerwald führen soll.



Bauhof wird verlagert

Bei drei Gegenstimmen sprach sich das Gremium während der Sitzung für eine Verlagerung des Bauhofes aus. Nachdem man mehrere Standorte in Absprache mit den Bauhofmitarbeitern überprüft hat, wird der Bauhof auf dem Grundstück in der Mainleite Richtung Zell vor dem Anwesen der Firma Maincor ausgelagert. Bisher befindet sich der Bauhof, aufgeteilt an mehreren Stellen, im Umfeld vom Rathaus, im alten Edekamarkt und in der Nähe der Kläranlage.



Für einen angedachten Skaterpark im Gemeindebereich von Knetzgau hat die Gemeinde eine Grünfläche in der Nähe der Hans Kötzner Straße im Industriegebiet von Knetzgau forciert. Hierzu soll in einer der nächsten Sitzungen ein Entwurf vorgestellt werden, wie Paulus informierte.