Gaudiwurm schlängelt sich durch Ebern

Fünf herausgeputzte Prinzenpaare, ein Kinderprinzenpaar, ein Funkenmariechen, 14 verschiedene Garden, die für die eine oder andere Tanzeinlage auf dem Asphalt sorgen werden, etliche kreative Motivwagen, Fußgruppen mit tollen Kostümen und einige schmissige Kapellen - all das gibt es am Faschingssonntag in der Eberner Altstadt zu sehen, wenn der Eberner Kulturring zum Faschingszug einlädt.



Ab 14 Uhr sind in der ganzen Stadt wieder die Narren los, wenn sich unter dem Motto "Eberner Dschungel - Da simmä däham" der Gaudiwurm vom FTE/Valeo-Parkplatz über die Bahnhof-, Kapellen- und Ritter-von-Schmitt-Straße durch die Hirtengasse und Klein-Nürnberg hin zum Marktplatz schlängelt. Das diesjährige Faschingsmotto wird sich sicherlich auch in den Kostümen der Teilnehmer und Zuschauer sowie in den Motivwagen wiederspiegeln.



Über 50 Gruppen dabei

Angeführt wird der Gaudiwurm von den Faschingsmaskottchen, dem "Eberner Schörschla" und dem "Schellenmann". Über 50 Gruppierungen aus Ebern aber auch den benachbarten Gemeinden haben sich in diesem Jahr zum Faschingszug des Kulturrings angemeldet. Neben den altbekannten Vereinen und Gruppen, die sich schon seit vielen Jahren beteiligen, gibt es heuer auch vier Gruppierungen, die zum ersten Mal dabei sind, darunter eine Blaskapelle. Die voraussichtlich stärkste Gruppe wird der Städtische Kindergarten sein, der rund 70 Personen unter dem Motto "Die Dschungelkinder toben..." angemeldet hat.



Für die kleinen Zuschauer werden die vielen bunten Kostüme aber auch die Süßigkeiten und Bonbons, die ausgeworfen werden, das Highlight sein. Alle Zuschauer können sich auf einigen Überraschungen freuen.



Geschäftsleute spenden Preise

Auf dem Marktplatz endet der Faschingszug mit der Begrüßung und dem Vorstellen der einzelnen Gruppen durch den Elferrat. Im Anschluss herrscht auf dem Marktplatz und im Rathaus noch bis 18 Uhr geselliges närrisches Treiben.



Natürlich darf die große Losaktion des Kulturrings nicht fehlen. Die Preise werden von den Eberner Geschäftsleuten gespendet. Die Lose gibt es bei den Kassierern an den Zuwegen zum Faschingszug. Bereits am Freitag macht sich der Eberner Elferrat wieder auf die Beine, um die Preise bei den Eberner Unternehmern zu sammeln.