Gala mit nordischem Glanzlicht

Zum Ausklang der Weihnachtszeit erklang am Tag nach Dreikönig ein festliches Konzert in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Sand. Im Mittelpunkt stand Ola Gjeilos Weihnachtsgala unter dem Titel "Sunrise Mass". An die 100 Sänger aus dem großen Chor der Kantorei Haßberge und dem Oratorienchor Würzburg sangen stimmungsvolle Weihnachtslieder. Dazu spielte das Orchester Würzburg unter der Leitung von Matthias Göttemann. Stehende Ovationen waren am Ende der eineinhalbstündigen Aufführung der Dank eines begeisterten Publikums.



Premiere im Landkreis

Im Kirchenraum erklangen bekannte Weihnachtslieder, arrangiert für Chor und Orchester, Carols aus der anglikanisch-amerikanischen Tradition von Rutter, Willcocks, Jenkins und Wilberg. Als Hauptwerk erklang zum ersten Mal in den Haßbergen die stimmungsvolle "Sunrise Mass" des norwegischen Komponisten und Pianisten Ola Gjeilo. Der liturgisch lateinische Messetext war aufgegliedert in Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei, dessen Klänge sich zu einer Reise verwoben. Sie spannten einen Bogen von den himmlischen Sphären über den Sonnenaufgang bis hin zur irdischen Identität der Menschheit. Gjeilo vertonte die Bedeutung des lateinischen Textes respektvoll und beachtete die Traditionen, die man von einer Messe erwartet. Die Interpretation des Gesamtwerkes vollzog sich in verschiedenen Klangräumen.



Vielfältige Einflüsse

Ola Gjeilo, der auch Kurse in Filmmusik besuchte, schreibt Musik, die von Klassik, Jazz, Volks- und Popmusik beeinflusst ist. Das Stück des modernen norwegischen Komponisten ist für den großen gemischten Chor und Streichorchester geschrieben. Dies spielte dem Chorleiter und Dirigenten Matthias Göttemann ausgezeichnet zu, der mit den zwei großen Chören der Kantorei und dem Oratorienchor arbeitete, die sich harmonisch ineinander verschlangen.



Im zweiten Teil des Konzerts wurden Carols präsentiert, die abwechslungsreich und melodisch variantenreich einen weiteren Genuss boten. Ausdrucksvoll und frisch interpretiert, verspürten an die 400 Zuhörer pure Weihnachtsfreude, die zum Ausklang der festlichen Zeit besinnliche Momente bescherte.