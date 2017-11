Gärtner Pudell erhält Staatsehrenpreis in Gold

Zum feierlichen Abschluss der Internationalen Gartenausstellung (IGA) Berlin haben das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMLE) und der Zentralverband Gartenbau die höchsten Auszeichnungen an Gärtner, Ausstellergemeinschaften und Unternehmen verliehen, die für sie als Teilnehmer der gärtnerischen Wettbewerbe zu erringen waren. Staatsehrenpreise erhielten in Berlin-Marzahn all diejenigen, die die höchste Punktzahl über die gesamte Laufzeit der internationalen Gartenausstellung innerhalb einer Klasse erringen konnten. Der Haßfurter Gärtnermeister Werner Pudell war einer der 34 Gärtner und Floristen, die mit dem kostbarsten und erstrebenswertesten Preis der Branche vor Kurzem ausgezeichnet wurden.

Der Gärtnermeister aus Haßfurt nahm am Freiland-Wettbewerb für Frühjahrsblüher und Sommerblumen teil. Hierfür wurden Lenz-Anemonen, Hornveilchen, Viola und Purpurglöckchen ausgewählt. Zudem beteiligte sich die Gärtnerei an der Ausschreibung "Gärten der Welt" mit den speziellen Themen "Mexico und Nordamerika". Dabei zauberten Schmuckkörbchen, Zigarettenblümchen, pink "Mickey Mouse", ein Dahliensortiment, verschiedene Ziergräser, Ährensalbei, Zinnien und Bartfaden mexikanisches Flair. Für den Bereich Nordamerika hatte sich die Gärtnerei für Korallblumen, Ziertabak, Eis- und Präriezapfenblume, Sonnenhut und Studentenblumen entschieden.

Die Anzucht der Pflanzen erfolgte in der Gärtnerei in Haßfurt aus Saatgut, Jungpflanzen und Knollen. Für den Staatsehrenpreis in Gold des BMEL wurden elf Gold-, fünf Silber- und zwei Bronzemedaillen angerechnet. Die Staatsehrenpreise wurden in 13 Kategorien an die 34 Preisträger vergeben. Bei der Landesgartenschau in Würzburg wird die Gärtnerei Pudell im nächsten Jahr den Wechselflor für Frühjahr und Sommer anlegen. Auch an der Bundesgartenschau in Heilbronn im Jahr 2019 wird die Haßfurter Gärtnerei teilnehmen. cr