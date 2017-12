Fusionsvertrag der Sparkassen: Gottwald will Rückabwicklung erreichen

Rainer Gottwald lässt noch immer nicht locker. Der erklärte Gegner von Sparkassenfusionen mischt sich von seinem Heimatort Landsberg am Lech aus ein, wenn er von Fusionsplänen bei Sparkassen erfährt. So hat er sich jüngst der unterfränkischen Region im Raum Schweinfurt-Haßberge gewidmet. Im Fall der voneinander unabhängigen Sparkassen Ostunterfranken und Schweinfurt, die ab Januar unter dem Namen Sparkasse Schweinfurt-Haßberge gemeinsame Wege gehen wollen, will Gottwald unbedingt den Zusammenschluss der beiden Geldhäuser verhindern- nachdem am 9. Dezember dieses Jahres aber bereits der Fusionsvertrag zwischen den beiden Sparkassen unterzeichnet worden ist, wird sein Bestreben zunehmend schwieriger.



Er zieht nun die Option, die er bereits im Vorfeld als letztes Mittel bezeichnet hatte, sofern die zuständigen politischen Gremien seiner Anti-Fusions-Argumentation nicht folgen und stattdessen für den Zusammenschluss stimmen würden (was sie taten): Ein Bürgerbegehren. Damit will der 72-Jährige die Rückabwicklung der Sparkassenfusion erreichen.



Ausführlich begründet Gottwald sein Anliegen in einem an verschiedene Medien der Region verschickten Schreiben, unter anderem behauptet er, der Stadt Königsberg und dem Landkreis Haßberge als kommunale Träger der öffentlich-rechtlichen Sparkasse Ostunterfranken entstehe durch die Fusion ein Schaden in Millionenhöhe. Dazu äußert sich Haßberge-Landrat Wilhelm Schneider. Der ausführliche Bericht mit weiteren Hintergründen erscheint im Laufe des Tages als infrankenPlus-Artikel und wird an dieser Stelle verlinkt.