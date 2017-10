Freude über die gelebte Ökumene in Königsberg

von GEROLD SNATER

Eine besondere Zusammenkunft gab es in diesem Jahr vor der Feier des Erntedankfestes in Königsberg für die evangelischen und katholischen Christen. Bevor man sich zu einem Gottesdienst in seinem jeweiligen Gotteshaus versammelte, traf man sich auf dem Marktplatz der Stadt, um dort gemeinsam eine kleine Andacht zu halten.



Eingeladen dazu hatten von evangelischer Seite Pfarrer Peter Hohlweg und Prädikant Alfred Austel, von katholischer Seite Pfarrer Stephan Eschenbacher und Gemeindereferent Markus Fastenmeier. Viele Christen beider Konfessionen waren der Einladung zu dieser außergewöhnlichen Zusammenkunft vor dem eigentlichen Gottesdienst, die sowohl der Posaunenchor Königsberg mit Wolfgang Fischer als auch der ökumenische Kirchenchor unter Leitung von Kerstin Wrozosok gestaltete, gefolgt.



In ihren Ansprachen betonten Gemeindereferent Markus Fastenmeier und Pfarrer Peter Hohlweg dabei die Nähe der evangelischen und katholischen Kirche in ökumenischer Gemeinsamkeit. Pfarrer Peter Hohlweg gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass beide Konfessionen in nicht allzu weiter Ferne einen gemeinsamen Weg zu Gott finden. Da es diese Gemeinsamkeit aber noch nicht gibt, zogen im Anschluss an diese kleine Andacht unter offenem Himmel die evangelischen Christen in die Marienkirche, um dort Erntedank zu feiern. Die katholischen Christen zogen in einer von der Geistlichkeit angeführten Prozession über den Salzmarkt hinauf in ihr Gotteshaus St. Josef und feierten dort nicht nur das Erntedankfest, sondern auch das 60-jährige Kirchweihfest ihrer Kirche.



An diesem nahm auch das evangelische Stadtoberhaupt von Königsberg Claus Bittenbrünn teil, der sich in einer kurzen Ansprache sehr erfreut zeigte über die in Königsberg gelebte Ökumene. Außerdem ging er in einem Rückblick auf die Entstehungsgeschichte der katholischen Kirchengemeinde in dem protestantisch geprägten Königsberg ein. 1900 waren es rund 50 Katholiken, die hier lebten. Auf 150 nach dem 1. Weltkrieg angewachsen, wurde 1923 im alten Amtsgericht an der Schloßsteige durch Pfarrer Nöth aus Prappach der erste Gottesdienst abgehalten.



Gemeinde wuchs nach dem Krieg

Durch den Zuzug von vielen katholischen Gläubigen nach dem 2. Weltkrieg wurde die Gemeinde so groß, dass ein größeres Gotteshaus gebaut werden musste. 1956 wurde der Grundstein für dieses Bauwerk gelegt, das ein Zelt Gottes unter den Menschen verkörpern soll. 1957 wurde dann das Gotteshaus St. Josef durch Bischof Josef Stangl aus Würzburg geweiht.



Musikalisch gestaltet wurde der von Pfarrer Stephan Eschenbacher und Gemeindereferent Markus Fastenmeier zelebrierte Gottesdienst vom ökumenischen Kirchenchor und der kleinen Instrumentalgruppe von Sankt Josef mit Claudia Pasler.



Die evangelische Kirchengemeinde feierte parallel dazu das Erntedankfest in ihrer Marienkirche.



Einen besonderen Punkt des feierlichen Gottesdienstes machte dabei die Ehrung von drei Mitgliedern des Königsberger Posaunenchores aus. So überreichten Pfarrer Peter Hohlweg und Posaunenchorleiter Wolfgang Fischer an Manfred Rosenbaum und Helmut Koch Dankesurkunden und kleine Präsente für ihr 50-jähriges Blasen im Posaunenchor Königsberg. Einen Dank gab es zudem für Manfred Zapf aus Kemmern, der auch seit 1967 als Bläser in einem Posaunenchor mitwirkt, anfänglich in Königsberg und nun wegen des Wohnsitzwechsels in Zapfendorf, aber des öfteren bei seinem "alten" Chor noch aushilft.



Nach den Gottesdiensten trafen sich evangelische und katholische Christen zum Kirchweihessen im katholischen Pfarrsaal.