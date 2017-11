Französisches Lebensgefühl in Eltmann

Französisches Flair durchzog am Freitag den Klenze-Saal der Stadthalle, denn der Freundeskreis Haßberge-Tricastin und die Volkshochschule präsentierten "Chansons d'Amour et de toujours" mit dem Ensemble "Les Copains d'abord". Im Handumdrehen hatten die Musiker den Raum mit französischem Lebensgefühl gefüllt.

Der Vorsitzende des Freundeskreises, Joachim Friedsam, freute sich über so viele Freunde französischer Musik, wobei diese sehr viel vielfältiger sei, als die meisten vermuteten. Das zeigten auch Bassist Klaus Macek und Accordeonist Johannes Wohlfahrt mit "dem Franzosen" Dominique Guibert. Der lebt schon lange in Würzburg und hat in Wohlfahrt und Macek aus Thüngersheim die idealen Partner gefunden.



Publikum sang mit

Durch drei Jahrzehnte führten die Musiker mit sozialkritischen Stücken wie "Sous les Ponts de Paris" bis zu Chartstürmern wie "Je veux" von ZAZ. Natürlich durften Charles Trenet, Yves Montand, Gilbert Bécaud und Georges Moustaki nicht fehlen, und nicht nur bei Edith Piafs "Je ne regrette rien" stimmte das Publikum mit ein.

Nicht nur die musikalische, sondern auch die thematische Bandbreite war groß, und Dominique Guibert bewies nicht nur eine tolle Stimme, sondern auch viel optische Ausdruckskraft, ob als schwärmerisch Verliebter, als Rocker oder Witzbold. Und so durften die drei ohne Zugabe nicht von der Bühne.