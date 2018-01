Frachter läuft bei Viereth auf Grund

Vier Stunden saß am Sonntagvormittag ein 110 Meter langes deutsches Frachtschiff manövrierunfähig zwischen den Schleusen Viereth und Limbach am Ufer auf Grund, bevor es mit Hilfe eines Eisbrechers des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes wieder befreit werden konnte.



Wie die Wasserschutzpolizei Bamberg laut ihrem Bericht ermittelte, navigierte der 56-jährige deutsche Kapitän bei Dunkelheit in der Engstelle am Eschenbacher Eck, wo sich einige Buhnenfelder im Main befinden, bei seiner Fahrt stromabwärts schlichtweg falsch und wollte eine kleine Insel rechts vorbei passieren.



Da war's zu spät

Erst im letzten Augenblick erkannte er seinen Fehler - konnte jedoch das mit 1700 Tonnen Stahlblech beladenen Gütermotorschiff nicht mehr stoppen. Da ein Schleppversuch mit Hilfe eines nachfolgenden Güterschiffes fehlschlug, musste die Besatzung des Eisbrechers von der Schifffahrtsverwaltung anfahren und den Havaristen aus seiner misslichen Lage befreien.

Die Beamten der Wasserschutzpolizei überprüften anschließend das Schiff auf Schäden - zum Glück war beim Anstoß an das Ufer kein Leck entstanden.