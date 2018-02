Fischer machen Schule schön

Ausgerüstet mit Kescher, Eimern, Becherlupen sowie Gummistiefeln und Badehose machte sich die Klasse 4a der Grundschule Zeil-Sand mit ihrer Lehrerin Manuela Zenk vor Kurzem zur besten Unterrichtszeit auf den Weg zu einem Unterrichtsgang der besonderen Art.



Die Kinder erkundeten heimisches Gewässer. Und zwar ein Gewässer, an dem einige Zeiler Kinder auf ihrem täglichen Schulweg vorübergehen - dem Zeiler Bach, dem "Krumbach" oder im Volksmund meist die "Altach" genannt, wie die Lehrerin Manuela Zenk berichtet.



Zustande kam die Aktion durch den Bezirksjugendleiter der Bayerischen Fischerjugend, Günter Hess. Die Fischerjugend räumt ganzheitlichem Lernen in ihrer Jugendarbeit einen hohen Stellenwert ein und unterstützt solche Unterrichtseinheiten. Mit seinem Angler-Kollegen Johnny Herrmann zeigte Hess sein großes Anliegen, den Kindern Wissen über Pflanzen, Fische und Kleinsttierlebewesen am Bach nahe zu bringen.



Alles kann niemand wissen

Lehrkräfte können nicht auf allen Gebieten Experten sein, erklärt Manuela Zenk. So sind sie dankbar, wenn engagierte Ehrenamtliche aus Vereinen und Verbänden ihr besonderes Wissen an die Kinder weitergeben. Zudem hat sich die Grundschule Zeil-Sand dies in ihrem Leitbild mit dem Punkt Kooperation "Experten öffnen uns den Blick für die Welt! Miteinander, füreinander, voneinander!" selbst auf die Fahnen geschrieben.



Wissen zum Anfassen bleibt

Wissen und Lehrinhalte zu erleben und zu begreifen, das machte den Buben und Mädchen sehr großen Spaß. Auf die Frage "Was hat dich heute besonders zum Staunen gebracht?" hörte Lehrerin Zenk oft die Antwort: "Die vielen verschiedenen Fische, die wir gefangen haben und dass wir sie anfassen konnten!" Jeder Einzelne wurde natürlich mit seinem Fang ganz stolz fotografiert.



Dritte Bürgermeisterin Christl Pottler schaute bei der Bachtour auch vorbei und bestaunte ebenso wie die Buben und Mädchen die Knochenschädel von Biber, Steinbeißer und Hornhecht, die Günter Hess mitgebracht hatte. Dann allerdings durften die Kinder ran: Sie durchsuchten den Bach mit Fingern und Kescher, stöberten kleine Fische wie Gründling, Schneider, Rotauge, Döbel, Stichling auf und erfuhren Spannendes: Zum Beispiel ist die Schwarzmaul- und Schwarzmeergrundel hierzulande nicht heimisch gewesen.



Über die Donau hier eingeschleppt

Sie wurde eingeschleppt vom Schwarzmeer über die Schifffahrtswege und die Donauschiffe. Schwarzmaul- und Schwarzmeergrundel verdrängen inzwischen immer kehr die heimischen Weißfische.



Genau so ist es in der Pflanzenwelt: Das wohlduftende, pink leuchtende und für Überraschung sorgende amerikanische Springkraut ist auch so ein Kandidat, der eingeschleppt wurde und nun heimische Kräuter am Bach verdrängt.



Nach der Bachbegehung schaute man sich das gesammelte Getier natürlich genauer an. Flohkrebse, Stabwanzen, Rückenschwimmer sie alle standen zur Begutachtung durch Becherlupen zur Verfügung und wurden genauer erklärt. Alle Lebewesen wurden danach vorsichtig in ihren Lebensraum zurückversetzt.



Am Ende bekamen alle 22 Grundschüler von Günter Hess Material der Fischereijugend. In dem Infoheft erinnern sie nun viele Fischarten zum Aufkleben, Plakate und Anhänger an diesen Tag am Bach. Lehrerin Manuela Zenk freute sich sehr über das Engagement der Angler; auch dass die Kinder zum Abschluss noch ein Eis durch eine heimische Bäckerei spendiert bekamen. red