Feuerwehrgerätehaus soll heuer fertig werden

Rund 35 interessierte Zuhörer fanden den Weg in den "Grünen Salon" der Sporthalle Obertheres zur Bürgerversammlung, an der auch einige Gemeinderäte und Dritter Bürgermeister Joachim Türke teilnahmen. Wie Bürgermeister Matthias Schneider (CSU) erklärte, schreite der Bau des Feuerwehrgerätehauses in Obertheres planmäßig voran. Momentan werde auf die Bodenplatte gewartet. Nach deren Einbau könnten Elektriker und Fliesenlager kommen und auch der Trockenbau könne ausgeführt werden. Schneider geht davon aus, dass der Bau noch in diesem Jahr fertiggestellt werden kann.

Unmittelbar neben dem neuen Feuerwehrgelände soll der Wertstoffhof etwas verlagert werden. Eine Grünfläche soll gepflastert und dort auch Parkstreifen eingezeichnet und Fahrwege markiert werden, um das Verkehrschaos, das zu den Öffnungszeiten herrscht, in den Griff zu bekommen.

Überlegungen, falls der Gelbe Sack im Landkreis irgendwann kommen sollte und somit Wertstoffhöfe eingespart oder verkleinert werden, erwiderte Schneider damit, dass dann die Fläche problemlos auch vom gegenüberliegenden Gemeindebauhof sinnvoll verwendet werden könne. Die Kosten von rund 150 000 Euro seien somit also nicht unnütz investiert, meinte der Bürgermeister. Vorteil für die Bevölkerung werde sein, dass im Zuge dieser Maßnahme auch der Grünschnittcontainer tiefer gelegt werden soll und somit den Bürgern das jetzige Heraufsteigen auf die Leiter erspart bleibt.



Neue Schulsporthalle für 2,7 Millionen Euro

Größtes Projekt der Zukunft wird in Obertheres wird der Neubau einer Schulsporthalle mit Dorfgemeinschaftsräumen sein. Hierfür sind rund 2,7 Millionen Euro veranschlagt. Die Kosten für die Gemeinde werden jedoch durch Zuschüsse erheblich reduziert. Die Schulsporthalle soll nördlich der jetzigen Turnhalle entstehen, die dann abgerissen und durch Parkplätze ersetzt wird.

Der Bürgermeister ist zuversichtlich, dass noch in diesem Jahr mit dem Rohbau begonnen werden kann. Danach soll das Umfeld neu gestaltet werden. Der jetzige Parkplatz verschwindet, und stattdessen soll hier ein attraktiver Pausenhof mit Bepflanzungen, Bäumen, gepflasterten Wegen und Sitzmöglichkeiten geschaffen werden. Dieser soll auch der Bevölkerung öffentlich zugänglich sein, quasi als kleiner Park. Die Alice-von-Swaine-Straße, die zwischen Schule und Kindergarten momentan noch eine stattliche Breite von zwölf Metern misst, soll eingeengt und verkehrsberuhigt werden. An beiden Seiten sollen Kurzzeithaltebuchten für die Eltern entstehen, die ihre Sprösslinge in die Einrichtungen bringen. Der Kindergarten selber wurde bereits im vergangenen Jahr für rund 100 000 Euro auf den neuesten Stand gebracht.



Keine Gedenkobjekte auf Urnenfeld

Auf dem Friedhof wurden beim Urnenfeld eine Stele angebracht und Bepflanzungen vorgenommen. Da die Urnenbestattung eben hauptsächlich wegen des geringen Pflegeaufwandes gewählt wird, hat die Gemeinde neue Regeln beschlossen und duldet ab sofort keinerlei Aufstellungen von Gedenkobjekten oder Ähnlichem mehr im Gras. Schneider ist der Meinung, dass man hier durchgreifen müsse, da sonst die Individualisierung überhandnehme.

Ergänzend zu kürzlich stattgefundenen Bürgerversammlung in Untertheres, stellte Schneider klar, dass es sich bei der Kanalsanierung nicht um 540 Hausanschlüsse, sondern um 540 Meter Anschlussleitungen handle, die dort existierten, weil viele Grundstücke mehrfach angeschlossen seien. Er habe sich auch nicht für die Umlegung der Kosten auf die Verbrauchsgebühren ausgesprochen, sondern auf die Beiträge. Dies habe den Vorteil, dass auch Grundstückseigentümer von Baulücken beitragspflichtig sind.

Der Bürgermeister zeigte sich stolz darauf, dass Obertheres mit 13 neuen Erdenbürgern der geburtenreichste Ortsteil im Jahr 2017 gewesen sei. Insgesamt kamen in der ganzen Gemeinde Theres in diesem Zeitraum 30 Babys zur Welt. Die Einwohnerzahl ist seit Jahren stabil, pendelt etwa bei +/- zehn und beträgt derzeit 2832 Einwohner.