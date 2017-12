Feuerwehr pflanzt das Richtbäumchen

Nach nur gut drei Monaten Bauzeit konnte das Richtfest des neuen Feuerwehrhauses der Freiwilligen Feuerwehr Obertheres gefeiert werden. "Mein Dank gilt zum einen den Baufirmen für die zuverlässige Durchführung und Einhaltung des Zeitplans aber auch der Feuerwehr Obertheres, die uns im Vorfeld des Richtfestes tatkräftig unterstützt hat", sagte Matthias Schneider, Bürgermeister de Gemeinde Theres, in seiner Ansprache.



Zahlreiche Gäste waren zu der kleinen Feier gekommen, darunter auch Kreisbrandinspektor Georg Pfrang und Kreisbrandmeister Johannes Betz sowie Gemeinderäte. Vertreter der ausführenden Baufirmen hielten den Richtspruch in luftiger Höhe und wünschten traditionell die Beschützung des Hauses vor allen möglichen Gefahren.



Im Mai soll alles fertig sein

Voraussichtlich im Mai 2018 kann das neue Feuerwehrhaus seiner Bestimmung übergeben werden. In der zweistöckigen Unterkunft mit 370 Quadratmetern werden neben den Umkleideräumen auch jeweils ein Schulungs- und Jugendraum Platz finden. Die Fahrzeughalle mit 260 Quadratmeter hat drei Stellplätze sowie zusätzlich noch Räume für eine Schlauchpflegeanlage und eine Werkstatt. Kommandant Dominik Mroz zeigte sich stolz, bald in eines der modernsten Feuerwehrhäuser einziehen zu können.



Die veranschlagten Kosten von rund 1,5 Millionen Euro werden sich noch etwas verringern, denn die Floriansjünger haben zugesagt, viel Eigenleistung mit einzubringen. So wollen die Feuerwehrleute zum Beispiel bei den Maler- und Fliesenarbeiten sowie der Gestaltung der Außenanlagen selbst mit anpacken.