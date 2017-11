Feuerwehr honoriert jahrzehntelangen Einsatz

Vorsitzender Thomas Finger würdigte das Engagement der Geehrten und sprach seinen Dank sowohl ihnen als auch ihren Ehefrauen und Lebenspartnern aus. Ein Verein und dessen Vereinsleben können seiner Meinung nach immer nur so gut sein wie seine Mitglieder. So galt all denen ein besonderer Dank, die immer wieder bereit sind, ihre Freizeit zu opfern, um den Verein zu unterstützen, und dies über Jahrzehnte hinweg.



Heinrich Betz seit 75 Jahren dabei

Für 75 Jahre Mitgliedschaft wurde Heinrich Betz geehrt, für 70 Jahre Otto Mergenthaler und Hans Rüttinger. Außerdem wurden ausgezeichnet für:

25 Jahre: Thomas Fritzel, Holger Hauck, Jürgen Klauer, Stefan Kleinbeck, Christian Krämer, Heinz Krines, Harald Mantel, Holger Pfuhlmann, Jürgen Weißkopf.

30 Jahre: Gerhard Dummer, Bruno Hetzel, Hans-Theo Heueck, Jürgen Koppitz, Manfred Kraus, Peter Kraus, Roland Krienes, Heinrich Lindner, Roland Mäder, Roland Ruß, Ralf-Peter Schenk, Hilmar Schenk, Mathias Schenk, Rainer Schneider, Hubert Schwab.

40 Jahre: Willi Bachmann, Heinrich Düring, Josef Fuß, Josef Gebhardt, Roland Johannes, Richard Mantel, Franz Meininger, Albin Mergenthaler, Otto Öffner, Franz-Josef Schäfer, Edgar Schenk, Herbert Schenk, Erwin Schlereth, Gerhard Schmitt, Manfred Schneider, Eusebius Stahl, Josef Wirth, Otto Wölfel, Richard Wölfel.

50 Jahre: Franz Düring (Haigstraße), Franz Düring (Westheimer Straße), Julius Düring, Roland Einbecker, Josef Frank, Herbert Karg, Hans Krämer, Anton Langhans, Bruno Langhans, Rudolf Langhans, Arthur Lösch, Manfred Mäder, Willibald Mahr, August Popp, Anton Ruß, Richard Schenk, Hans Schnös, Ludwig Seidlitz, Josef Sillober, Edmund Stiller, Heinrich Waldhäuser, Günter Zehe.

60 Jahre: Eduard Glotzmann, Franz Glotzmann, Christian Kraus, Josef Kraus, Alfred Löffler, Franz Möhler, Simon Schneider, Raimund Schnös, Hans Waldhäuser.

Bürgermeister Stefan Paulus würdigte das Engagement der Geehrten, die zum einen als aktives Feuerwehrmitglied bei unzähligen Einsätzen aktiv seien und sich zum anderen im Feuerwehrverein engagierten, um mitzuhelfen, dass ein lebendiges Dorfleben aufrecht erhalten werden kann. Paulus ging auf die Gründung des Vereins vor vielen Jahren ein, die gar nicht so geräuschlos über die Bühne gegangen sei, da vielen die Sinnhaftigkeit dieser Gründungsaktion nicht eingeleuchtet habe. Mittlerweile sei der Verein in der Gemeinde Knetzgau zu einer festen Institution geworden. Paulus bat die Anwesenden, sich auch weiterhin mit ihrem Einsatz im Verein zu engagieren. cr