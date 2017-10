Feuer in Haßfurt: Ehepaar stirbt bei Wohnungsbrand, mehrere Verletze

Ein Feuer hat am frühen Samstagmorgen zwei Menschen in Haßfurt das Leben gekostet.



Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, wurden die Einsatzkräfte gegen 6.30 Uhr in die Talstraße in Haßfurt gerufen. Laut Informationen vor Ort hatte ein Nachbar zuvor Rauch aus einem Wohnhaus aufsteigen sehen. Demnach habe der Nachbar noch versucht, selbst in das Haus zu kommen, um seinen Nachbarn zu helfen. Allerdings war die Rauchentwicklung zu stark, der aufmerksame Nachbar alarmierte daraufhin die Feuerwehr.



Die Feuerwehr und eintreffende Polizisten versuchten ebenfalls, in das stark verrauchte Gebäude zu gelangen. Dabei zogen sich zwei Polizisten eine Rauchvergiftung zu.



Sohn überlebt schwer verletzt

Trotz aller Bemühungen konnten die Besitzer des Hauses nur noch tot geborgen werden. Der Notarzt konnte trotz Reanimationsmaßnahmen nur noch den Tod des 79-jährigen Mannes und der 76-jährigen Frau feststellen. Mit einer schweren Rauchvergiftung konnte jedoch der 50-jährige Sohn des Ehepaars gerettet werden.



Die Schweinfurter Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache bereits übernommen und führt erste Untersuchungen durch. Von der Staatsanwaltschaft Bamberg war ein Oberstaatsanwalt ebenfalls am Morgen vor Ort. Auf dessen Anordnung hin wird nun auch ein Brandsachbearbeiter des Bayerischen Landeskriminalamtes hinzugezogen. Die Schadenshöhe kann zur Stunden noch nicht beziffert werden, das Anwesen ist aktuell unbewohnbar.