Feuer in Zeil: Hausnotruf rettet Frau das Leben

Am Freitagabend geriet im Keller eines Wohnanwesens in Zeil am Main ein Elektrogerät in Brand und verursachte eine starke Rauchentwicklung. Die Bewohnerin konnte über ihr Hausnotrufsystem Hilfe rufen und von der Feuerwehr im letzten Moment aus dem Haus gerettet werden. Dies berichtet die Polizei.Gegen 20:00 Uhr geriet nach bisherigem Ermittlungsstand aufgrund eines technischen Defektes ein Elektrogerät im Keller eines Wohnhauses in Brand. Die Flammen griffen anschließend auf weitere Gerätschaften in dem Raum über. Hierdurch entstand starke Rauchentwicklung, die sich schnell im ganzen Haus ausbreitete.Die Bewohnerin, eine 86-jährige Frau, bemerkte den Rauch und rief über ihr installiertes Hausnotrufsystem Hilfe. Die Feuerwehr musste die Türe zum Wohnhaus gewaltsam öffnen und konnte im Anschluss die Rentnerin aus dem verrauchten Anwesen retten. Sie wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Notarzt mit einer schweren Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Brandursache und der Gesamtsachschaden sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizeiinspektion Haßfurt.Der Brand im Keller konnte durch die mit ca. 70 Mann beteiligten Feuerwehren Zeil, Schmachtenberg, Ziegelanger und Knetzgau gelöscht werden, bevor die Flammen auf andere Gebäudeteile übergreifen konnten.