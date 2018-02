Feinschliff für den Musical-Gesang

Trainieren, trainieren und nochmals trainieren heißt es für die Eleven der Leistungsklasse 3, die vier- bis sechsmal in der Woche in der Ballettschule On Point üben und sich für die anstehenden Wettbewerbe vorbereiten. Diese Woche erhielten sie professionelle Unterstützung durch die Popularmusikförderung des Bezirks Unterfranken "Mainpop".

"Mainpop" hat seinen Sitz in der Musikakademie Hammelburg und seit seiner Gründung 2001 weit über 2000 Musiker mit Workshops oder anderen Projekten erreicht. Finanziert wird Mainpop durch den Bezirk Unterfranken, der heuer einen Etat von rund 34 000 Euro dafür zur Verfügung gestellt hat.

"Weil ich der Meinung bin, dass alle Regionen unseres Bezirks in den Genuss der Förderung kommen sollten, haben wir das Projekt ,Mainpop kommt!‘ ins Leben gerufen", berichtete Peter Näder, Popularmusik-Beauftragter des Bezirks Unterfranken, bei seinem Besuch in der Balletschule. "So kommen Dozenten in die Städte und unterstützen Vereine, Schulen, Bands und Organisationen bei allen Themen um die Musik."



Kompliment für Ballettschule

Näder zeigte sich überrascht davon, "welch tolle Leistungen diese private Ballettschule in Haßfurt erbringt". Er freute sich, mit "Mainpop kommt!" auch hier eine Förderung vor Ort anbieten zu können, und zwar ohne Kosten für die Ballettschule und die Teilnehmer.

Drei Stunden lang nahm die Dozentin Bettina Winkler, die unter anderem an der Universität Würzburg Gesang und Stimmbildung lehrt, die 15 jungen Tänzerinnen und den Tänzer Yannick Reuß "an die Hand", um sie für ihren Auftritt bei den deutschen Meisterschaften im März vorzubereiten. Denn die Leistungsklasse wird mit einem Tanz aus dem Musical "Catch me if you can" an den Start gehen und dabei das Lied "Jet Set" singen.

"Wir sind schon seit Jahren im Bereich Gesang und Tanz sehr erfolgreich", erzählte die Leiterin der Ballettschule, Uta Möller-Reuß. So hat unter anderem Lorraine Bühl aus Haßfurt beim internationalen Dance World Cup 2016 die Goldmedaille und 2017 die Silbermedaille gewonnen.



Suche nach neuen Inspirationen

"Die 14 bis 25 Jahre alten Schüler der Leistungsklasse 3, die vier- bis sechsmal wöchentlich bei uns trainieren, erhalten einmal pro Woche Gesangsunterricht von Michael Weisel aus Königsberg und ein Choreographie-Training von Melany Day. Doch wir wollen immer besser werden und sind immer auf der Suche nach neuen Inspirationen. Deshalb haben wir uns über den kostenlosen Workshop von ,Mainpop kommt!‘ sehr gefreut", sagte die Leiterin weiter. "Denn Balletttänzer brauchen eine gute Atem-, Gesangs- und Tanztechnik für die Verbindung von Tanz und Gesang."

Bei ihrem Workshop legte Bettina Winkler ihren Schwerpunkt vor allem auf den Musical-Gesang und das ausgewählte Stück "Jet Set". "Die Schüler sollen ein besseres Gefühl für ihre Stimme in Bezug auf verschiedene Sounds und besonders für das Musical bekommen", sagte sie. "Dabei geht es auch um das Körpergefühl, um das Zusammensingen und das Aufeinander-Hören sowie um die Interpretation, den Rhythmus und die Artikulation." Außerdem erklärte sie die richtige Atmung, die Stütze und die für das Musical typische Gesangstechnik Twang, bei der der Kehlkopftrichter verengt wird und die Stimme klarer und weniger kehlig klingt sowie die Lautstärke der Stimme erhöht wird.



Begeisterte Teilnehmer

Die Tänzerinnen und der Tänzer waren begeistert von der Arbeit. Die 20-jährige Louise Schneider aus Haßfurt erzählte: "Der Workshop hat mir viel Spaß gemacht. Ich konnte viele hilfreiche Tipps mitnehmen, die mir bei den Vorbereitungen auf die Wettbewerbe mehr Sicherheit geben."

Auch die 16-jährige Jana Ötinger aus Kirchlauter sagte: "Der Workshop heute war hilfreich und hat Spaß gemacht. Denn durch die Tipps weiß ich jetzt, wie ich in meiner Stimmlage singen muss."