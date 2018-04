Für eine Holzheizung haben sich die Fatschenbrunner entschieden, als sie gemeinsam mit der Gemeinde die energetische Sanierung des Mehrzweckgebäudes planten. Ein Argument war damals, neben dem Wunsch, regenerative Energien einzusetzen, dass mit ehrenamtlichem Arbeitseinsatz viel leichter Brennholz zu machen ist, als erst Feste zu veranstalten, aus deren Erlös dann Brennstoff für eine Heizung gekauft werden kann.

Dass dieser Ansatz aufgeht, zeigte sich jetzt beim Aufruf an die Dorfgemeinschaft zum gemeinsamen Einsatz unter dem Motto "Fatschis machen Energie": 25 Helfer traten an, fünf Traktoren, vier Anhänger, drei Holzspalter und sieben Motorsägen brachten sie mit, um im Gemeindewald von Oberaurach den Holzvorrat für den Winter 2020/21 zu schlagen - das Holz muss schließlich zunächst lagern, bevor es als Brennstoff einsetzbar ist.

Auch das Fatschenbrunner Sportheim wird mit einem Holzofen geheizt. Strom liefert eine Photovoltaikanlage. Die Duschen des Sportvereins sind im Mehrzweckgebäude, wo im Sommer natürlich nicht die Holzheizung in Betrieb ist,sondern das Warmwasser von einer Wärmepumpe erzeugt wird.

Die Stimmung beim Arbeitseinsatz war bestens, schließlich war auch für eine ordentliche Brotzeit zur Belohnung gesorgt.