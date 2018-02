Fasenachtszug im Jubiläumsjahr

Faschingssonntag, Fachwerk, Frohsinn, Feiern - Faschingszug! Ein fester Termin in Zeil am Main für Narren aus nah und fern ist der traditionelle Fasenachtszug, der unter Organisation der Zeiler Narrenzunft (ZNZ) am 11. Februar um 13.30 Uhr startet. In diesem Jahr darf man sich wegen des Jubiläumsjahres auf besondere Wagen mit Bezug zur 1000-Jahr-Feier freuen. Aber auch andere interessante Motivwagen, farbenprächtige Fußgruppen und viele Musikkapellen prägen den Zeiler Fasenachtszug, der alljährlich auf Alt und Jung einen großen Reiz ausübt.

Die zahlreichen Zuschauer zeigen sich begeistert von den vielen Musikgruppen und fantasievoll gestalteten Faschingswagen, die mit gut gelaunten Akteuren für perfekte Faschingsstimmung sorgen. In diesem Jahr sind auch wieder Faschingsfreunde aus Abersfeld, Ebelsbach, Knetzgau, Neubrunn, Obertheres und Wonfurt mit mehreren Wagen und Fußgruppen beim Faschingszug dabei. Hier trifft man nicht nur Zeiler! Viele Faschingsfreunde aus der Umgebung wollen den Fasenachtszug nicht verpassen. Wichtig zu wissen: Hier muss man kein Festabzeichen kaufen, sondern kann sich den Zug kostenlos ansehen. Perfekt also für Jugendliche mit wenig Geld und junge Familien, die Spaß haben und mit ihren Kindern einen schönen Nachmittag verbringen wollen. Um dennoch den gestiegenen Kosten halbwegs Rechnung zu tragen, um das Niveau aufrechterhalten zu können, werden die Besucher in diesem Jahr gebeten, den Faschingszug mit einer Spende zu unterstützen. An diversen zentralen Stellen werden deshalb erstmals Spendenboxen aufgestellt. Die wunderbare Fachwerkkulisse des Marktplatzes, der Einfallsreichtum der Faschingsfreunde, die gute Laune und die peppige Musik lassen die "fünfte Jahreszeit" in Zeil zu einem Ereignis werden! Aber denken Sie bitte daran, dass Zeil, wie viele Faschingshochburgen, einen eigenen Faschingsruf hat! "Zeilau" heißt es hier - was auch sonst!

Die Aufstellung der Wagen und Fußgruppen erfolgt ab 13 Uhr in der Goethestraße (mit Nebenstraßen). Die Anwohner dieser Straßenzüge werden gebeten, ihre Fahrzeuge von 12 bis 14 Uhr nach Möglichkeit nicht auf den dortigen Straßen zu parken. Von dort führt der Zug in die Krumer Straße (dort gilt erstmals ein absolutes Halteverbot während des Zuges), Obere Torstraße, Hauptstraße, Bamberger Straße und wieder zurück zum Marktplatz.

Im Anschluss an den Fasenachtszug wird am Marktplatz dann so richtig gefeiert. Der DJ legt traditionelle Faschingsschlager und aktuelle Party-Musik auf. Zur Stärkung gibt es das beliebte Göller-Bier, heiße Domina vom Weinhaus Nüßlein und natürlich auch alkoholfreie Getränke. Dazu eine Bratwurst - dann lässt es sich ewig feiern! Zeilau! Verena Bühl