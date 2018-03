Fall Gleusdorf: Ermittlungen nach dubiosen Todesfällen in Seniorenresidenz dauern an

Fünf Todesfälle in Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf



"Es stehen weiterhin entscheidungserhebliche medizinische Gutachten aus, die nach Eingang noch ausgewertet werden müssen", sagte Matthias Bachmann, Sprecher der Staatsanwaltschaft Bamberg, der Deutschen Presse-Agentur. Zudem werden wohl auch die Ermittlungen der Kriminalpolizei nicht vor der Sommerpause abgeschlossen sein.In der "Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf" in Untermerzbach (Landkreis Haßberge) waren vor mehr als zwei Jahren fünf Bewohner unter dubiosen Umständen gestorben . Seither wird ermittelt, ob der Grund dafür Misshandlungen oder eine schlechte Versorgung waren.Auslöser der Ermittlungen waren Strafanzeigen gegen die Heimleitung - unter anderem wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen. Es wurden fünf Todesfälle geprüft. Die Leichen zweier ehemaliger Bewohner wurden dafür exhumiert. Weitere Exhumierungen sind bislang nicht vorgesehen.Im Herbst 2016 waren die Geschäftsführerin und der Pflegedienstleister der Seniorenresidenz wegen des Verdachts des Totschlags durch Unterlassen festgenommen worden. Dieser bestätigte sich nicht, beide sind wieder auf freiem Fuß.Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft werden wegen des Verdachts des Totschlags in einem Fall sowie der gefährlichen Körperverletzung in drei Fällen und vorsätzlicher Körperverletzung jeweils in Tateinheit mit Misshandlung von Schutzbefohlenen in 20 Fällen geführt. Ob es zu einem Prozess kommen wird, ist noch unklar.