Eyrichshof: Metallica wird kaum gewünscht

Anfragen aus den USA

Stimmen aus dem Internet zum Eyrichshof-Festival 2017:

Silvia Fenzlein

Christian Giebfried

Barbara Weber

Manuela Brune

Sanny Sunshine

Marion FI Hi

Nicole Hufnagel

Hella Mergner

Sandra Reinhard

Freddy Dehling

Jenny Beugnies

Katharina Dorsch

Elke Schell

Katja Geldner

Nach dem Festival ist vor dem Festival: Beim Veranstaltungsservice in Bamberg wie auch im Schloss selbst laufen nach dem ersten Kassensturz schon die Vorbereitungen für die vierte Neuauflage in der letzten Juliwoche 2018. Und dies, obwohl die Bamberger mit dem Schlossplatz open air in Coburg die nächste Mammutveranstaltung vor der Brust haben.Doch die Eindrücke aus dem Adels-Areal schwingen noch nach. "Eyrichshof ist heuer super gelaufen, obwohl wir erstmals aufgrund des Wetters in mancher Hinsicht umdisponieren mussten", zieht Mastermind Gaby Heyder, die Geschäftsführerin des Veranstaltungsservices, Bilanz, da nicht wenige der über 16 000 Besucher an sechs Tagen mittels Shuttle-Service zum Veranstaltungsgelände chauffiert wurden."Ein Dankeschön an alle Beteiligten sowie Gastspielproduktionen, Technikfirmen und Zulieferer-Gewerke für die gute Zusammenarbeit - selten so reibungslos erlebt - echte Teamarbeit." Stagemasterin Mary Boegner-Moosburger aus Nürnberg, die schon viele Festivals erlebt hat, schwärmt noch immer von der entspannten Atmosphäre während der gesamten Festivalwoche im Baunachgrund, der mittlerweile Bamberg den Rang als Festivalstadt ab gelaufen hat und in Konkurrenz zu Coburg und Tambach steht.Freilich ist so ein Festival kein Wunschkonzert, auch wenn die Veranstalter über Facebook um Vorschläge bitten. Das hängt mit der Verfügbarkeit der Künstler zusammen, die in der Regel auf Tournee sein müssen (wegen der Show-Elemente). Auch die Vorbedingungen von Management und Produktionsfirma spielen eine Rolle: Dabei geht es um Gagen und technische Voraussetzungen.Eine Helene Fischer oder Andrea Berg verzeichnen derzeit so enormen Zulauf, dass die Kapazitäten im Schlosshof mit maximal 4500 Besuchern einfach nicht ausreichen. Auch die Rolling Stones bleiben illusionär - am 12. September spielen die Rock-Urgesteine in München vor geschätzt 85 000 Leuten. Das Olympiastadion ist seit Wochen ausverkauft.Zwei Hochkaräter stehen für 2018 in Eyrichshof auf jeden Fall schon fest. Bekannte Namen - und auch teuer. "Wir müssen dabei aber stets so kalkulieren, dass die Eintrittskarten nicht zu teuer werden", verrät Gaby Heyder eines der Argumente, die vor der Buchung sorgsam abgewogen werden müssen.Auf der Wunschliste der Besucherstehen viele Namen - 125 (siehe auch Info-Box nebenan). Die gesamte Übersicht finden Sie im Internet unter www.infranken.de/hassberge "Da sind Namen drauf, die im nächsten Jahr in Eyrichshof zu hören sein werden", ließ sich einer der Verantwortlichen entlocken. "Das Interesse der Agenturen ist nach den drei gelungenen Festivals groß - das hat sich bis in die Vereinigten Staaten rumgesprochen", klingt selbst bei Gaby Heyder Stolz durch.Sie streckt die Fühler aber auch nach deutschen Interpreten aus - Max Giesinger ist beispielsweise so ein Kandidat oder auch Vincent Weiss. Dass Hardrocker, wie Metallica, bei den Wünschen keine Rolle spielen, verblüfft bei der Analyse.Wolfgang Heyder könnte sich aber auch die Kastelruther Spatzen als Kontrast vorstellen, während Hermann Freiherr von Rotenhan eine DJ-Night vorschwebt. "Das läuft aber nur mit dem Allerbesten", meint Heyder.David Guetta also? Der verdient 28 Millionen Dollar im Jahr. Wer soll den bezahlen?"War super, bin schon gespannt, wer nächste Jahr kommt" -"Super und top organisierte Veranstaltung. Darf man Wünsche wegen der Besetzung 2018 abgeben?" -"Danke für ein absolut tolles Anastacia-Konzert, auch wenn es der Wettergott nicht gut meinte, es war genial!" -"Auch von mir ein ganz großes Dankeschön und Lob an alle, die zum Gelingen beigetragen haben. Waren am Sonntag ganz spontan beim Silbermond-Konzert. Ein wundervoller Abend in einer wundervollen Atmosphäre. Wir kommen mit Sicherheit wieder " -"War alles top organisiert. Sportis am Donnerstag und Silbermond am Sonntag waren Hammer-Konzerte. Wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall wieder kommen" -"Sehr schön war's, freu mich schon auf nächstes Jahr" -"Silbermond war echt klasse. Vielen Dank nochmals an die Veranstalter -"War einfach nur toll. Danke! -"Super tolles Open Air! Tolle Organisation!" -"War wieder sehr genial und gerne nächstes Jahr wieder! Da ist sicher was für uns dabei!" -"Danke für dieses tolle Konzert (Silbermond). Ihr seid der Hammer" -"Ja es war wieder ein gelungenes Open Air. Nur, was wir unverschämt fanden, dass manche Zuschauer Regenschirme reingeschmuggelt haben. Bitte nächstes Jahr strenger durchgreifen" -"War nun das dritte Jahr in Eyrichshof. 2x Oper und dieses Jahr Rainhard Fendrich. Ich fand das Konzert einen super tollen Abend. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Open air auf Schloss Eyrichshof" -"War super gut organisiert. Bin noch nie so schnell von einem Konzert ohne Stau nach Hause gekommen" -