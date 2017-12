Ewald Thoma ist nun Ehrenbürger in Oberaurach

"Die höchste Auszeichnung, die eine Gemeinde einem Bürger verleihen kann, der sich in besonderer Weise um die Gemeinde und ihre Bürger verdient gemacht hat, ist die Ernennung zum Ehrenbürger." Bereits vor einigen Monaten hatte der Gemeinderat einstimmig beschlossen, den Geistlichen zum Ehrenbürger zu ernennen.



Kreisheimatpfleger Christian Blenk, der lange im Kirchenvorstand war, hielt eine halbstündige Laudatio zum Leben und Wirken von Ewald Thoma. 1939 in München geboren, zog Thoma 1944 mit seiner Familie nach Franken um. Nach einem Ingenieur- und Psychologiestudium war sein weiterer Lebensweg mit dem Eintritt in das Priesterseminar am 1. Mai 1965 bereits festgelegt.



Bei der Dorfkontrolle gleich aufgefallen

Nach einigen anderen Stationen wurde Thoma mit Wirkung zum 15. September 1983 die Pfarrei Dankenfeld-Kirchaich übertragen. Bereits vor Dienstantritt wollte er seine Pfarrgemeinde kennenlernen und besuchte mit seiner Mutter die Orte Dankenfeld und Kirchaich. Den scharfen Augen der Dorfkontrolle entging dieser Besuch natürlich nicht ,und so wurde sich ungefähr so erzählt: "Der neu Pforra wohr in der Kerng und hat sich alles andere a ogeguggt, und a Fraa woor a dabei, des wor bestimmt sei Muddr."



Mit seiner sympathischen Art begeisterte der junge attraktive Pfarrer damals seine Gemeinde. Kontaktfreudig und stets freundlich ging er auf die Leute zu, um ungezwungen Kontakt aufzunehmen. Nach Thomas Einführung änderte sich einiges im Pfarrleben, und Neues wurde eingeführt. So gab es neben Bußgottesdiensten auch eine Auferstehungsfeier am Ostermorgen vor Sonnanaufgang und den äußerst seltenen Brauch der Feuerreden bei den Johannisfeuern. Beim Kinderfasching in Dankenfeld und Büttenreden in Kirchaich zeigte der immer gut gelaunte Pfarrer seinen Humor.



Viele Bauvorhaben betreut

Unter Pfarrer Thoma wurden auch viele Bautätigkeiten verwirklicht. So stand beispielsweise 2008/2009 die Renovierung der Kirche in Dankenfeld an , zwischen 2000 und 2008 die Innen- und Außenrenovierung der alten Kirche in Kirchaich durchgeführt, aber auch ein Kindergarten mit Tagesstätte neu gebaut.



Die Jugendarbeit lag dem Geistlichen schon immer sehr am Herzen. So fand 1985 das erste Zeltlager der Pfarrei statt, an dem 48 Kinder teilnahmen. Als Zeltlagerleiter musste sich Thoma auch als Organisator, Schiedsrichter, Koch und "Krankenschwester" bewähren, wenn es galt, kleinere Blessuren zu verarzten.Die Belohnung für die manchmal doch recht stressigen Tage, war die Freude und Begeisterung der Kinder. Ein besonderes Erziehungsziel wurde den Jugendlichen auch vermittelt: "Es gibt auch ein Leben ohne Fernsehen."



Aber auch in der Erwachsenenbildung machte sich der Pfarrer stark. Ebenso führte er die Seniorennachmittage ein, und viele Pilgerfahrten standen auf dem Programm. Nach einem Besuch im Senegal wurde 2000 die Schulpatenschaft gegründet, um den Kindern dort eine Schulbildung zu ermöglichen. Thoma rührte kräftig die Werbetrommel, während seine Haushälterin Cilli Kager fleißig die in französischer Sprache lautende Korrespondenz übersetzte. So konnten mittlerweile fast 1000 Kinder zur Schule gehen, während die Namen Pfarrer Thoma und Cilli Kager ein fester Begriff in der Diözese Thies im Senegal ist.



Mit 76 Jahren in den (Un)Ruhestand

32 Jahre wirkte Pfarrer Thoma in Oberaurach. Mit 76 Jahren ging er in den Ruhestand, aber steht selbst als Ruhestandspfarrer immer noch im Mittelpunkt der Gemeinde. Mit seinen Ratschlägen und Empfehlungen zeigt er wie man christlichen Wertvorstellungen sein Leben gestalten kann und ist immer spontan zur Stelle, wenn man ihn braucht.



Sichtlich gerührt dankte Pfarrer Ewald Thoma dem Gemeinderat für die große Ehre, und seinem langen Wegesgefährten Christian Blenk für die Beleuchtung seine Lebens. Zahlreiche Mitglieder der Pfarrgemeinde, die die Ehrung als Zuschauer verfolgten, sowie Ehrenbürger Siegmund Kerker und der gesamte Gemeinderäte gaben zum Schluss minutenlang stehenden Beifall.