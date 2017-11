Es sind uralte Regeln, die helfen können

von CHRISTIANE REUTHER

Zwei Jahre auf der Warteliste haben sich gelohnt - am Vorabend zum Reformationstag war es nun soweit: Pater Anselm Grün war auf Einladung des Kulturamtes "Haßfurt live" und der Buchhandlung Hübscher in der Stadthalle in Haßfurt zu Gast. Eine Stunde lang hat der Benediktinermönch aus Münsterschwarzach vor ausverkauftem Haus Lebensweisheiten in Erinnerung gebracht, die Zuhörer mit einem guten Ritual auf den Nachhauseweg entlassen und sich anschließend noch Zeit genommen, um seine Bücher, die im Foyer käuflich zu erwerben waren, zu signieren.



Vor drei Jahren angefragt

"Vor drei Jahren haben wir angefragt, um den bekanntesten Mönch Deutschlands nach Haßfurt zu bekommen und nicht mehr mit damit gerechnet, überhaupt noch eine Antwort zu erhalten", erklärte Stefanie Schleicher von der Buchhandlung Hübscher. Vor einem Jahr stand dann der Veranstaltungstermin für die Lesung mit Pater Anselm Grün.



"Die Nachfrage nach den Karten war groß", wie Schleicher sagte. Man hätte neben den 420 Karten noch mal so viele verkaufen können. So waren auch viele Besucher schon sehr früh erschienen, um sich einen begehrten Platz zu ergattern. Als sehr freundlichen, ohne große Absprachen spontanen und sehr professionellen Menschen bezeichnete die Buchhändlerin den Benediktiner-Pater, der so auch bei den Zuhörern begeistert aufgenommen wurde. Mit eigenen Haltungen und denen von Philosophen und Theologen vermochte der Kirchenmann die Zuhörer zu fesseln.



Pater Anselm Grün ist am 14. Januar 1945 im fränkischen Junkershausen geboren und in München aufgewachsen. Mit 19 Jahren trat er nach dem Abitur in die Benediktinerabtei Münsterschwarzach ein. Dort lernte er die Kunst der Menschenführung aus der Regel Benedikts von Nursia kennen und entdeckte bereits in den 1970er Jahren die Tradition der alten Mönchsväter wieder, deren Bedeutung er besonders in Verbindung mit der modernen Psychologie sieht.



Lange Jahre war er nach dem Studium der Philosophie, Theologie und Betriebswirtschaft als "Cellerar" der wirtschaftliche Leiter der Abtei Münsterschwarzach und damit für rund 300 Mitarbeiter in über 20 Betrieben verantwortlich.



In zahlreichen Kursen und Vorträgen versucht er, auf die Nöte und Fragen der Menschen einzugehen. So ist er zum spirituellen Berater und geistlichen Begleiter von vielen Managern geworden. Mit mittlerweile rund 300 aktuell lieferbaren Büchern, die bisher in einer Gesamtauflage von über 14 Millionen Büchern weltweit verkauft wurden, spricht er viele Leser an.



Wir können wir leben heute?

"Wie wir leben oder wie wir leben könnten" war das Thema, dem sich Pater Anselm Grün in der Stadthalle in Haßfurt widmete. Lebensweisheiten in Erinnerung bringen, ohne zu belehren, war sein Anliegen während der Lesung. Viele Menschen wären ständig dabei, ihr Leben zu verändern, meinte er. "Aber es ändert sich nichts, weil sich die Menschen selbst ablehnen", führte der Pater aus. Für ihn heißt die christliche Antwort "Verwandlung".



Zwölf Haltungen brachte er in Erinnerung, angefangen von der Achtsamkeit, über Barmherzigkeit und Dankbarkeit bis hin zur Zufriedenheit. Sein Leben so zu würdigen wie es ist, gab der Redner seinen Zuhörern mit. Noch mehr hineinwachsen in die einmalige Gestalt, die Gott jedem schenkt, um sein wahres Selbst zu finden. Dies sei, erläuterte Pater Anselm Grün, an den Haltungen möglich, die schon Philosophen und Theologen seit über 3000 Jahren empfehlen. Sie können ein guter Weg sein, inneren Halt zu finden und von diesem Halt aus das Leben mit Zuversicht und zugleich mit Lust zu gestalten.



"Innehalten", so wie jeder ist und zum Segen werden für sich selbst und andere, so lautete die Botschaft des Benediktiner-Mönchs, der abschließend auf die Fragen der Zuhörer eingegangen ist. Bevor sich Pater Anselm Grün in das Foyer begab, um Bücher zu signieren, beendete er die Lesung mit einem Ritual und einem kirchlichen Abendgebet. Die Zuhörer sollten die Gegensätze in sich aufnehmen, diese als Schutzgebärde umarmen und den Raum der Stille für sich bewahren.