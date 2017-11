Erdgasfahrzeug in Unfall verwickelt

Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 15 Uhr ein Auffahrunfall in Obertheres - ohne Verletzte. Ein 23-jähriger VW-Transporter-Lenker fuhr kurz nach dem Ortseingang in Richtung Haßfurt aus noch ungeklärter Ursache auf einen Kleinwagen der Marke Chevrolet Spark mit Erdgasbetrieb auf.



Es roch nach Gas

Nach dem Aufprall nahm der 33 Jahre alte Unfallgeschädigte Gasgeruch wahr, somit wurde neben der zwölf Mann starken Truppe der Feuerwehr Obertheres mit drei Fahrzeugen auch die Feuerwehr Haßfurt (sieben Helfer und zwei Fahrzeuge) alarmiert, die nach zweimaligen Gasmessungen grünes Licht gaben und wieder abziehen konnten.



Während der Transporter einer Metallfirma minimale Kratzer an der Stoßstange erlitt, wird der Chevrolet Spark mit Sicherheit eine neue Stoßstange brauchen. Beide Verkehrsteilnehmer kommen aus dem Landkreis Haßberge.