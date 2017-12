Engel und Nikolaus kommen übers Wasser

Bereits zum 40. Mal veranstaltete die Wasserwacht Eltmann ihr Nikolausschwimmen im Main. Zum Jubiläum hatten sich der technische Leiter Werner Oberreuter und sein Team besonders viel Mühe gegeben und dem Nikolaus ein standesgemäßes Gefährt konstruiert. Mit einem prachtvollen, beleuchteten Schlitten, der von einem Rentier gezogen wurde, kam Santa Claus zusammen mit einem Engel über das Wasser.



Begleitet wurde das Schlauchboot von über 20 Schwimmern der Wasserwacht-Ortsgruppen Eltmann und Sand/Zeil, die Fackeln in ihren Händen hielten und so ein stimmungsvolles Bild ablieferten. Das Ganze war aber auch eine gute Übung für die aktiven Schwimmer, denn Wasserrettungen können natürlich auch im Winter im eiskalten Wasser vorkommen.



Die Kinderaugen funkelten, als der Nikolaus schließlich an Land ging und seine Geschenke verteilte. Bei Glühwein und hausgemachten Gulasch konnten sich die Besucher dann noch ausführlich über die Arbeit der Wasserwacht informieren.