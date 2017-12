"Endlich ist der Stern zurück, nichts fehlt mehr zum Weihnachtsglück" oder einfach das traditionelle Lied "vom Himmel hoch, da komm ich her" waren Texte und Gedanken, die bei der vorweihnachtlichen Veranstaltung "Musik & mehr" an der "Wallburg-Realschule" in Eltmann im Mittelpunkt standen und auf das bevorstehende Weihnachtsfest hinwiesen. Mit Singspielen, Theater, Songs und Tanz zeigten die Schüler einen Einblick in ihr Schulleben und dass die musischen Fächer und das soziale Miteinander eine bedeutende Komponente darstellen und ihnen auch großen Spaß bereiten.



Die "Schul-Aula" konnten die vielen Besucher kaum fassen. Die Bläsergruppe eröffnete mit dem Lied "vom Himmel hoch" das bunte und abwechslungsreiche Programm, das mit vielen Beiträgen auf den Kern des bevorstehenden Weihnachtsfestes hinwies.



Der coole Weihnachtsmann



Mit "welch eine wundersame Nacht, die uns ein Kind hervorgebracht. Schenk uns die Hoffnung hier auf Erden, dass die Herzen fröhlich werden" stimmten die Chorklassen 5a/5b ein und ließen "kleine Glöckcken", die sie zur Melodie anschlugen, zusammen mit dem "coolen Weihnachtsmann" folgen.



Die Chorklassen aus 6a und 6b präsentierten dann das Singspiel "Großer Stern, was nun?", das die Schutzengelproblematik mit der Botschaft vom leuchtenden Stern über Bethlehem verknüpfte. Die Gesangssolisten waren dabei Elias Fink (großer Stern) sowie Jonas Renner und Ben Krines als Engel, während im Hintergrund die anderen vielen Engel standen und als Chor begleiteten. Sie halfen aber auch dem großen Stern von Bethlehem, an seinen Platz im Himmel zurückzufinden und bemühten sich um das Gelingen des Weihnachtsfestes.



Auch die Lehrer wirkten mit

Auch der Lehrerchor brachte sich ein mit dem mehrstimmigen Weihnachts-Klassiker "Sind die Lichter angezündet, Freude zieht in jeden Raum, Weihnachtsfreude wird verkündet unter jedem Weihnachtsbaum". Den Dance-Mix "Sisters an friends" zeigten die Schüler der Klasse 5a und 8b und Tumblin (Bodenturnen) mit "Dusk till Dawn" die Schülerinnen der 9b/9c, bevor Fiona Trun als Solistin das "Hallelujah" sang.



In der Pause konnte man sich auch an Ständen mit besonderen Arbeiten aus dem künstlerischen Fachgebieten erfreuen. Schüler informierten über die Partnerschule in Indien unter dem Motto "Zukunft für Menschen in Südindien", andere über "Fair-trade-Aktionen" und boten Produkte zum Verkauf an und auch die Schülerfirma "Mr New Bottle" zeigte, was sie bisher schon alles auf den Markt brachte. Die Schülerfirma stellt nämlich aus alten Flaschen neue Dinge her wie z.B. Seifenspender, Essig- und Ölspender, Vasen, Dekoartikel und vieles andere mehr. 16 Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen betreiben hierbei ein sogenanntes "Upcycling" und gaben sich deshalb auch den Namen "Mr. New Bottler". Die Produkte sind übriges auch noch am heutigen Mittwoch, 20. Dezember, beim Pausenverkauf in der Schule erhältlich.



Im zweiten Teil des Abends standen moderne Liedbeiträge im Vordergrund. Die Schulband "The Pandas" präsentierte sich mit "True colours", der Schulchor "Singing Voices" mit einem "Disney Medley", bevor die Tänzerinnen aus den 5. und 6. Klassen "Mash-up" und einen "Hip-Hop-Mix" vorführten. Die Theater-AG bot dann das Stück "Weihnachten light", bei dem die Darsteller feststellen, dass ihre Weihnachtsgeschichte eigentlich langweilig sei. Sie stellten sich deswegen die Frage, welche Rollen sie überhaupt spielen wollten und was für sie Weihnachten bedeutet.



Ohrwürmer zum Abschluss

Zum Abschluss des gelungenen Abends gab es dann noch zwei echte "Ohrwürmer". Der Schülerchor "Singing Voices" präsentierte zusammen mit dem Lehrerchor Lenas Song "Fly with me" aus dem Musikfilm-Drama "wie im Himmel", das von einem einzigartigen Menschen handelt, vielleicht einem Wunschwesen, das uns zum Himmel bringen könnte. "Flieg dahin, nimm meine Hand, fühl den Wind, erobere den Himmel!" Alle Sängerinnen und Sänger stimmten dann als gemischter Chor mit Begleitung auf dem Klavier in den Song "look at the world" ein, der Gott für seine Schöpfung preist. "Schau dir die Welt an, alle Dinge um uns herum! Alle guten Gaben, alles, was wir brauchen und wertschätzen, kommt vom Herrn".