Eltmanner Kinder begeistern sich für Paddington

Ein besonderes Geschenk bereitete die Stadt Eltmann ihren Kindern und Jugendlichen zu den Weihnachtsferien. Sie lud wieder zu einem "Kinotag" ein, bei dem das zweite Live-Action-Kinoabenteuer des liebenswerten Bären Paddington über die Leinwand flimmerte. 85 Jugendliche machten davon Gebrauch und erlebten einen abwechslungsreichen Ferientag.



Die Stadt Eltmann hatte dazu eigens einen großen Bus organisiert, der die interessierten Kinder aus den Stadtteilen abholte und ins Kino nach Zeil brachte. Die Jugendlichen wurden dabei begleitet von Bürgermeister Michael Ziegler sowie Stadträten und Mitarbeitern der Verwaltung. Natürlich gab es zur Stärkung ein Tüte Popcorn, bevor die Abenteuer des berühmten Bären nach dem Bestseller von Michael Bond alle in den Bann zogen.



Für den 100. Geburtstag von Tante Lucy hatte Paddington nämlich ein antikes Pop-up-Bilderbuch über London gefunden, und das hat es ihm angetan. Er braucht nun aber dringend Geld und deshalb bietet er in der Nachbarschaft seine Arbeitskraft an. Die einzelnen Jobs erledigt der Bär ebenso leidenschaftlich, genauso wie diese zielsicher im Chaos münden.



Paddington ist und bleibt ein Tollpatsch. Nach getaner Arbeit begleitet Paddington die Familie Brown eines Abends auf den Jahrmarkt. Nur kurze Zeit später wird das Buch gestohlen. Paddington, der als Zeuge vor Ort ist, heftet sich an die Fersen des Diebes, wird jedoch von der Polizei selbst für den Langfinger gehalten.



Gemeinsam mit den Browns setzen sich der Petz und seine Zellengenossen auf die Spur des Diebes. Der Meisterdieb scheint dabei mit allen Wassern gewaschen zu sein, entpuppt sich als Meister der Verkleidung und entkommt ihnen immer wieder.



Die Kinder waren jedenfalls begeistert von diesem Kino-Abenteuer. Auch im neuen Jahr will die Stadt Eltmann ihren Jugendlichen wieder ein Programm anbieten. Der neue Prospektflyer mit den Aktionen für die Kinder und Jugendlichen im Jahr 2018 wird ab Januar im Rathaus, im Ritz, in den Schulen und in einigen Eltmanner Geschäften ausliegen.



Jugendbürgerversammlung am 25. Januar

Schon am 25. Januar um 16 Uhr ist die junge Generation zu einer Jugendbürgersammlung in den Sitzungssaal des Rathauses eingeladen. Besonderes Thema wird dabei der "Spielplatz Promenade" sein, wo man gemeinsam Gestaltungsvorschläge erarbeiten will und damit auch die Planungsvorbereitungen in Gang setzen wird.



Als "Januar-Aktion" gibt es dann am Samstag, 27. Januar, eine "Winter-Wanderung" für Familien, Kinder und Jugendliche mit dem Bürgermeister. Los geht's ab 13 Uhr auf dem Marktplatz und dort wird man auch bis 17 Uhr wieder zurückkehren. Dazwischen begibt man sich auf gemeinsame Suche nach den Eltmanner "Winter- und Waldgeistern", wobei es sicher zu einigen Überraschungen kommen wird. Die Anmeldungen mittels Anmeldeformular sind bis spätestens 24. Januar erforderlich. Dieses Angebot der Stadt Eltmann ist für alle Teilnehmer kostenfrei.