Eltmann schmiedet die Faschingskoalition

Eine närrische GroKo erlebten die Gäste beim Weiberfasching in Eltmann. Die vor zwei Jahren "abgedankten" Faschingsweiber nutzten die Gelegenheit zum Rücktritt vom Rücktritt, kehrten zu den Jungen auf die Bühne zurück - und Bürgermeister Michael Ziegler und seine Stadträte mussten sich ein zweites Mal am gleichen Nachmittag durch den Kakao ziehen lassen.



Als "Zuckerpuppen von der Bauchtanzgruppe" hatten die Faschingsweiber in die Stadthalle geladen und die war bis auf den letzten Platz besetzt, als die weiblichen Scheichs ihren Harem vorführen ließen. Allerhand Strafarbeiten wurden Suleika, Sheila und Co. aufgebrummt. Einen Bauchtanz-Workshop und ein ganz besonderes Mainathlon-Training mussten sie zum Amusement der vorwiegend weiblichen Gäste über sich ergehen lassen.



Als die jungen Faschingsweiber beklagten, dass sie fast vergeblich um Nachwuchs warben, meldeten sich die "Alten" um Ellen Steinhäuser und Margret Cramer zu Wort und stürmten die Bühne als "Schach, Schach, Schachtelballett" auf der Suche nach einem Mann. Die Stadträte schieden aus verschiedensten Gründen aus und der Bürgermeister "ist uns zu anspruchsvoll". Von der Mama zu umsorgt, war das einhellige Motto, da könne keine Frau mithalten.



Die Koalition der jungen und der alten Faschingsweiber bescherte dem Publikum jedenfalls einen doppelt unterhaltsamen Nachmittag, der mit donnerndem Applaus belohnt wurde, ebenso wie das Gastspiel der Nachwuchsgarde "Butterfly Dancers".