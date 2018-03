Einspruch erfolgreich: Kraftfahrer muss die 1600 Euro Geldstrafe doch nicht zahlen

1600 Euro sollte er zahlen, weil er dem Arbeitsamt seine Tätigkeit als Kraftfahrer zwischen dem 1. und 18. April 2017 verschwiegen haben soll.

160,32 Euro seien ihm daher ausgezahlt worden, auf die er laut Jobcenter keinen Anspruch hatte. Damit habe er sich laut Strafgesetzbuch eines Betrugs schuldig gemacht. Der Kraftfahrer legte Einspruch gegen den Strafbefehl ein, sodass es am Mittwoch zur Verhandlung am Amtsgericht kam. Dort sagte er dem Gericht, dass er "auf Bewährung draußen" sei. "Die gefährde ich doch nicht wegen 160 Euro" gab er zu bedenken. Es sei nie seine Absicht gewesen, Arbeitsamt und Staat zu betrügen.



Ordnungsgemäß angerufen

Bereits am 2. April 2017 habe er beim Arbeitsamt angerufen und seine neue Arbeitsstelle gemeldet. Den Namen des Mitarbeiters des Jobcenters, mit dem er telefoniert hatte, wisse er jedoch nicht mehr. "Typisch" meinte die Vorsitzende. Diesen Satz höre sie in ähnlichen Verhandlung ständig. Der zuständige Sachbearbeiter des Amts sagte, dass er am 2. April nicht vom Angeklagten angerufen worden sei. Auch von Kollegen gebe es keine Notiz über einen Anruf. Der Kraftfahrer habe nur am 23. März angerufen, um einen Nebenverdienst ab 1. Januar zu melden. Da diese Tätigkeit jedoch unterhalb der 15-Wochenstunden-Grenze lag, sei ihm weiterhin Arbeitslosengeld ausgezahlt worden.



Vor Gericht ist der Angeklagte kein Unbekannter. Wegen Beleidigung, Diebstahl, Urkundenfälschung, Fahren ohne Führerschein, Betrug, Unterschlagung und Fälschung wurde er bereits verurteilt. Im Februar 2015 wurde er aus der Haft entlassen und stand zum Tatzeitpunkt unter laufender Bewährung. Dennoch stellte das Gericht das Verfahren ein. Als Auflage muss der Familienvater 200 Euro an den Verein "Die Tafel" zahlen. Derzeit verdient er rund 1000 Euro im Monat. Eine Aufstockung durch das Jobcenter will er nach eigener Aussage aber nicht haben. "Mit dem Arbeitsamt will ich nichts mehr zu tun haben" sagte er.