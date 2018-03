Einnahmen der Gemeinde Gädheim steigen an

"Die Einnahmen steigen in diesem Jahr stärker als die Ausgaben und die Zuführung zum Vermögenshaushalt kann ebenfalls deutlich gesteigert werden", sagte der Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Theres, Markus Hahn, bei der Sitzung des Gemeinderats, der den Etat 2018 verabschiedete. Der Verwaltungshaushalt sieht Einnahmen und Ausgaben von 2,036 Millionen Euro vor, während der Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben von 835 400 Euro umfasst.

Als erfreulich bezeichnete es Markus Hahn, dass die beiden Haupteinnahmen der Gemeinde, die Einkommensteuerbeteiligung einschließlich der Ersatzleistungen und die Schlüsselzuweisungen, höher ausfallen als letztes Jahr. Auf der anderen Seite muss die Gemeinde eine höhere Kreisumlage zahlen.

Als Kämmerer verfolgt Hahn auch die geplante Abschaffung der Straßenausbaubeiträge: "Hier ist die spannende Frage, wie und in welchem Umfang der Freistaat die Gemeinden unterstützen wird. Denn dazu gibt es aktuell noch keine Aussagen."

Wie er weiter mitteilte, habe die Gemeinde Gädheim mit der Firma KFB einen Teilbereich des Bebauungsgebietes "Eichelberg III" erschlossen. Aufgrund der guten Nachfrage nach Baugrund seien schon fast alle Bauplätze vermarktet worden. Die Gemeinde werde daher nach Ablauf des Erschließungs- und Finanzierungsvertrages mit der Firma KFB die Restkosten problemlos tragen können.

Die größten Ausgaben im Vermögenshaushalt sind in diesem Jahr die Verlegung des Radweges am Main (150 000 Euro), ein Teilbetrag für das Baugebiet "Eichelberg III" (120 000 Euro), die Sanierung der Kanäle in Ottendorf (100 000 Euro) und Greßhausen (90 000 Euro), Tilgungen (60 000 Euro), die Restkosten für die Sanierung und Einrichtung der alten Schule Gädheim (35 000 Euro) und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (30 000 Euro). Daneben werden 106 500 Euro der Rücklage zugeführt.

Die größten Einnahmen sind die Rücklagenentnahme (223 000 Euro), die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt (208 000 Euro), Zuschüsse für die Sanierung der alten Schule Gädheim (182 800 Euro) und den DSL-Ausbau (90 000 Euro) sowie die Investitionspauschale (130 000 Euro).



Der Schuldenstand sinkt

Die Schulden, die Anfang des Jahres 652 419 Euro betrugen, werden sich heuer voraussichtlich auf 582 819 Euro verringern. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird dann von bisher 513 auf 458 Euro sinken.

Einstimmig nahm der Gemeinderat sowohl den Haushaltsplan als auch den Finanzplan bis 2021 an.

Zuvor hatte Udo Knauer als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses eine einwandfreie Rechnungsführung für das Jahr 2016 festgestellt. Nachdem der Gemeinderat die Haushaltsüberschreitungen 2016 anerkannt und das Jahresergebnis mit 1 886 736 Euro im Verwaltungshaushalt 2016 und 708 000 Euro im Vermögenshaushalt 2016 festgestellt hatte, erteilte er Entlastung für 2016.

Da Wolfgang Rothländer aus Ottendorf aus der Gemeinde wegzieht, hatte er den Antrag gestellt, sein Amt als Gemeinderat zum 31. März 2018 niederzulegen. Das Gremium nahm den Antrag einstimmig an. Gleichzeitig erklärte sein Listennachfolger von der SPD, Erwin Sperber aus Ottendorf, seine Bereitschaft, das Amt anzunehmen.

Bürgermeister Peter Kraus dankte Wolfgang Rothländer für sein Engagement innerhalb und außerhalb des Gemeinderates. Rothländer war 2002 im Alter von 24 Jahren das erste Mal und seitdem durchgängig in den Gemeinderat gewählt worden. ul