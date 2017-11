Einer kam sogar aus Dänemark

Jedes Jahr lädt der Kleintierzuchtverein Eltmann zu seiner Lokalschau ein. Diesmal gab es hier aber noch viel mehr Tiere zu sehen als sonst, denn die Eltmanner waren in diesem Jahr gleichzeitig Ausrichter der 49. Hauptsonderschau der Züchter seltener Zwerg-Wyandotten. Aussteller kamen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum - und Lars Mortensen reiste sogar aus Dänemark an - 1280 Kilometer einfach.

Die große Anzahl von fast 500 Tieren beeindruckte auch Bürgermeister Michael Ziegler, den Vorsitzender Otmar Klemm zur Eröffnung der Schau begrüßen konnte. Es sei schön, dass das Team vom Kleintierzuchtverein alljährlich diese Schau veranstaltet, die vor allem auch viele Familien mit Kindern anzieht, aber auch Fachpublikum und das in diesem Jahr noch viel mehr.

Viele Aussteller verbrachten drei Tage in Eltmann und Umgebung. "Ich habe die Hotels und Ferienwohnungen in Eltmann und Oberaurach praktisch ausgebucht", erklärte Otmar Klemm lächelnd. Seinen Gästen hat er mit dem Rahmenprogramm auch seine Heimat näher gebracht - der Baumwipfelpfad bei Ebrach, Frankenwein und fränkisches Essen spielten dabei wesentliche Rollen.



27 Arten von Zwerg-Wyandotten

Zwerg-Wyandotten sind Hühner, die es in 27 Arten gibt. Neun Farbenschläge sind besonders selten, und die Züchter, die sich diesen Arten gewidmet haben, bilden einen eigenen Sonderverein. Für über 40 Aussteller sei die Hauptsonderschau der Höhepunkt des Jahres, sagte dessen Vorsitzender Thomas Rell, dem die Halle in Eltmann sehr gut gefiel. Die Eltmanner Züchter ergänzten die Zwerg-Wyandotten mit ihren Kaninchen und auch hier wurde, wie bei den Hühnern, gewertet. Vereinsmeister wurde Dominik Knoblach mit Helle Großsilber, Vereinsvizemeister Ditmar Menz mit Gelb-Rex, und den dritten Platz belegte Vorsitzender Otmar Klemm mit einem Thüringer.