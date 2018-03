Eine verhängnisvolle Autobahnfahrt

Ohne Führerschein, aber mit 1,91 Promille Alkohol intus hat ein 54-jähriger Frührentner aus dem Landkreis Bamberg im Juni vergangenen Jahres den VW Golf seiner früheren Lebensgefährtin auf der Maintalautobahn bei Wonfurt zerlegt. Dabei hatte der Havarist Glück im Unglück: Er selbst blieb bei dem Unfall unverletzt, auch andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. Im Gegensatz zum Unglückswagen, der einen Zeitwert von rund 6000 Euro und nach dem Unfall nur noch Schrottwert hatte.



Der Unglücksfahrer hatte den Fahrzeugschlüssel am Nachmittag des 22. Juni an sich genommen, während seine damalige Freundin schlief. Er fuhr anschließend auf die A 70 in Richtung Bamberg. Auf Höhe Wonfurt schleuderte er mit dem Wagen in die Leitplanke. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug und wurde nochmals in die Leitplanke geworfen, an der ein Schaden von 1778,53 Euro entstand. Eine nachfolgende Autofahrerin hielt an der Unglücksstelle an und verständigte die Polizei.



Am Mittwoch musste der 54-Jährige auf der Anklagebank des Amtsgerichts in Haßfurt Platz nehmen, wo ihm die Staatsanwältin den unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs, fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis vorwarf. Der Angeklagte räumte seinen Fehler ein. Er habe "Bockmist" gebaut, gab er zerknirscht zu. Im Jahr 2009 habe er eine Langzeit-Therapie gegen seine Alkoholsucht erfolgreich abgeschlossen. Seitdem sei er trockener Alkoholiker gewesen - bis zu dem verhängnisvollen 22. Juni vergangenen Jahres, an dem er rückfällig wurde. Seitdem sei die Beziehung zu seiner Lebensgefährtin, mit der er acht Jahre zusammen war, "erledigt", auch wenn sie noch die gemeinsame Wohnung teilen. Um seine magere Frührente in Höhe von 756 Euro aufzubessern, trage er Zeitungen aus. Mit dem Lohn in Höhe von 80 Euro zahle er ihr den entstandenen Schaden am Auto zurück.



Die Ex-Freundin gab im Zeugenstand zu Protokoll, dass ihr Ex-Freund vor dem Unfall noch nie ihr Auto gefahren habe. Mittlerweile habe er ihr 900 Euro zurückgezahlt.



Laut seinem Verkehrszentralregisterauszug ist der Angeklagte ein unbeschriebenes Blatt. Nur in seinem Bundeszentralregisterauszug stehen zwei Einträge wegen nicht geleisteter Unterhaltszahlungen.



Die Staatsanwältin forderte eine siebenmonatige Bewährungsstrafe. Zugunsten des Angeklagte sei zu werten, dass er wieder eine Therapie macht und um Schadensersatz bemüht ist. Negativ ins Gewicht falle der hohe Alkoholwert von 1,91 Promille. "Da kann so mancher nicht mehr geradeaus laufen" urteilte die Juristin.



Der Angeklagte, der ohne Anwalt erschienen war, wünschte sich eine Bewährungsstrafe. Neun Jahre lang sei er trocken gewesen. Darauf sei er stolz. Dass er rückfällig wurde, führte er auf Depressionen zurück.



Richterin Ilona Conver verhängte eine Freiheitsstrafe von vier Monaten, die sie für drei Jahre zur Bewährung aussetzte, plus eine Fahrsperre von zwölf Monaten. Als Auflage muss der Verurteilte mindestens 50 Euro monatlich als Schadenswiedergutmachung an seine "Ex" zahlen, der er seinen Gerichtsauftritt zu "verdanken" hat. Denn die Geschädigte hatte ihren Lebensgefährten am 1. Juli 2017 angezeigt. Doch ganz scheint das Verhältnis noch nicht zerrüttet zu sein, denn sie fuhr ihn nach dem Gerichtstermin zurück an ihren gemeinsamen Wohnort.