Was war denn da los am Sonntag in Kirchaich? Eine große Faschingsveranstaltung mitten im November? Mit Schnitzel, Tiefkühlpizza und Mettbrötchen auf einer eigens kreierten Speisekarte? Dazu Live-Musik mit Markus, Tobias und Phillip Thomann? Ja, für einige Stunden ging im voll besetzten Saal des Gasthauses Neundörfer wahrlich die Post ab. Doch es handelte sich nicht um die erste Party der Faschingssaison 2017/2018. Grund waren vielmehr die drei "Dorfrocker" beziehungsweise ihr Fanclub "Yodlio" - einer von derzeit der knapp 30 Fanclubs der Band.Anlässlich des zehnten Geburtstages von "Yodlio", angelehnt an den Dorfrockersong "Die Yodlparty", organisierten Leiterin Anja Döring und ihre Mitstreiter erstmals eine "Dorfrocker-Convention". Mehr als 100 Fans, sogar aus Berlin, Köln, dem Bodensee oder Tschechien waren deshalb in den Steigerwald gekommen."Wir haben uns alte Videoclips angeschaut und eine Reise durch zehn Jahre Dorfrocker gemacht", erklärte die gebürtige Schwäbin Döring, die mit ruhigem Gewissen als "Edelfan" bezeichnet werden kann: Mittlerweile besuchte sie über 800 Auftritte der Dorfrocker in den letzten zehn Jahren. Zum Jubiläum kam sie derweil im "Quietsche-Entchen"-Kostüm. Warum? Die meisten kamen als Dorfrocker-Fans verkleidet. Entweder als einer der drei Brüder selbst oder als einer ihrer Liedtitel. Kein Wunder, dass auch Pizzabäcker sowie viele fesche "Dirndl-Madl", Dorfkinder oder sexy Lederhosen-Jungs zu sehen waren.Für Anja Döring waren die letzten zehn Jahre eine tolle Zeit. Bei den vielen Auftritten habe sie viele Freunde kennengelernt, darunter auch ihren Verlobten, der ebenfalls ein Dorfrocker-Fan ist."Wir müssten mittlerweile mal zählen, wie vielen Menschen wir schon zu ihrem Glück verholfen haben. Das waren so viele, die alleine Heiratsanträge auf der Bühne gemacht haben", schmunzelt Markus.Der älteste der drei Brüder stellte sich derweil ebenso wie Tobias und Phillip den vielen Fragen der Fans. "Es ist schon beeindruckend, wie eine Einzelne vor zehn Jahren einen Fanclub von uns gründete, der nun bereits über 400 Mitglieder hat", zeigte er sich begeistert. "Wir sind sehr stolz auf unsere Fans, ohne die wir nicht da wären, wo wir heute sind."Dass es auch im elften Dorfrocker-Jahr rasant zugeht, stellten die drei Kirchaicher dar. Anfang des neuen Jahres werde es eine viermonatige Tour durch verschiedene Regionen Deutschlands und im benachbarten Ausland geben, "gespickt mit einigen TV-Auftritten wie etwa bei den bekannten RTL2-Apres-Ski-Hits", erklärte Markus Thomann. "Im Sommer 2018 sind zudem einige Groß-Open-Airs geplant."Zum Abschluss spielten die "Dorfrocker" noch ein paar Lieder für ihre Fans, weshalb alle ein treffendes Fazit zogen: "Es ging richtig ab und es war einfach eine geile Zeit." Mehr Informationen zu "Yodlio" gibt es auf der Homepage yodlio.npage.de oder bei Facebook ( www.facebook.com/DorfrockerFanclubYodlio ).