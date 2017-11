Ein Zeichen gegen das Vergessen gesetzt

Im Gedenken an die verstorbene Cordula Kappner, die sich des Schicksals jüdischer Mitbürger angenommen und dieses in die Öffentlichkeit gebracht hatte, verlas Bürgermeister Walter Ziegler bei der Gedenkfeier zur Reichspogromnacht am Donnerstag die berührende Geschichte des Oberlauringers Fred Emil Katz. Die jüdische Familie Katz bekam die unmenschlichen Taten am eigenen Leib zu spüren: Der damals elfjährige Fred Emil wurde zwar mit einem Kindertransport nach England in Sicherheit gebracht, seine Eltern und seinen geliebten Bruder sah er jedoch nie wieder.

Der Posaunenchor, der die Feier umrahmte, stimmte dann das Lied "Ich glaube fest, das alles anders wird" an.

In seiner Schriftlesung stellte Pfarrer Matthias Rusin fest, dass die damaligen Verbrechen unter dem Deckmantel gesetzlicher Regelungen stattfanden. Letztlich komme es nicht auf das Gesetz, sondern auf die Motivation an, Gott und den Menschen zu dienen, sagte der Geistliche. Zugleich fragte er, wie die Motivation der Menschen war, die damals die Pogromnacht aktiv organisiert oder passiv gebilligt haben.

Pfarrer Volkmar Gregori, der den Gottesdienst hielt, dankte Gott für 70 Jahre ohne Krieg in unserem Land und bat elf Personen, spontan an den Taufstein zu kommen. Dort trugen die Kirchenbesucher ihre Fürbitten vor und zündeten zum Danken und Gedenken Kerzen an. Mit dem Klang der großen Glocke der Pfarrkirche St. Maria Magdalena wurden die Kerzen dann zum Gedenkstein am Judenhof getragen. Eine Abordnung Fahnenträger des Sportvereins Ebelsbach, der Feuerwehr Gleisenau und der Reservistenkameradschaft Ebelsbach begleiteten den Marsch.



Das Leben der Juden in Ebelsbach

Als äußeres Zeichen wurden die Kerzen an der Gedenkstätte abgestellt und Heimatforscher Roland Mayer beleuchtete noch einmal das Leben der Juden in Ebelsbach. Im 19. Jahrhundert waren mit 148 jüdischen Mitbürgern die meisten hier ansässig, die auch Schutzjuden der adeligen Familie von Rotenhan waren. Im Judenhof waren die Synagoge, ein Ritualbad sowie ein Gemeindehaus mit Schulraum für den Religionsunterricht untergebracht. Während der Verfolgung durch die Nationalsozialisten verließen die letzten Ebelsbacher Juden 1939 den Ort. Wie viele von ihnen in den Konzentrationslagern umkamen, ist nicht bekannt.

Hinsichtlich des Ablaufs der Gedenkstunde ergaben sich dieses Jahr einige Änderungen: Neben einem späteren Beginn fand das Gedenken nicht nur am Judenhof statt, sondern vorher eben schon in der Schlosskapelle. Dafür entschieden hatte man sich, weil hier Sitzmöglichkeiten bestehen, man unabhängig vom Wetter ist und vor allem kein Straßenlärm die Feierlichkeiten stört.