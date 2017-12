Die Flötengruppe unter Leitung von Silvia Schramm lud musikalisch zum 17. Weihnachtsmarkt in Untermerzbach ein. Dieser wurde am Samstagvormittag von Bürgermeister Helmut Dietz (SPD) eröffnet. Die Weihnachtszeit sei die schönste Zeit des Jahres, in der man gerne etwas zusammenrücke und besonders empfänglich für eine besondere Stimmung sei, sagte Dietz.

"Wo könnte man diese Stimmung besser einfangen als auf dem heimeligen Weihnachtsmarkt mitten in Untermerzbach?", fragte der Bürgermeister. Der Weihnachtsmarkt bedeute ein Stück Lebensqualität, auf die man nicht verzichten möchte. "Es ist unser Weihnachtsmarkt, der mit sehr viel Liebe und Engagement von allen Beteiligten gestaltet wird", stellte das Gemeindeoberhaupt fest. 50 Weihnachtsstände böten ein vielfältiges Angebot für Augen und Gaumen. Der Bürgermeister gab einen Abriss über das Programm am Markttag.

Am Nachmittag hatten die Krippenkinder ihren Auftritt mit einem Liedvortrag, der von den Besuchern mit Beifall bedacht wurde. Hell leuchteten die Augen, als der Nikolaus (Michael Dieckmann) mit Knecht Ruprecht (Helmut Dietz) am Marktplatz auftauchte, in seinen Sack griff und an Kinder kleine Geschenke austeilte. Weihnachtliche Weisen waren im Laufe des Nachmittags und am frühen Abend von der Blaskapelle Gereuth und dem Posaunenchor Untermerzbach zu hören, um die Besucher auf die bevorstehende "stade Zeit" einzustimmen. Den Abschluss machte die "Weihnachts-Combo" am Stand des "Rambazamba-Vereins".

"Wie jedes Jahr haben wir einen Malwettbewerb gestartet. Das Thema ,Mein Adventskalender‘ wird sicher alle Kinder ansprechen, und wir sind schon auf ihre Fantasie gespannt", sagte Dietz. Die Bilder müssen bis zum 6. Dezember im Rathaus abgegeben werden.



Dank an die Aussteller

Dank sagte der Bürgermeister allen, die bei den Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt mitgewirkt haben, und den Ausstellern. "Unser Weihnachtsmarkt ist eine Marke, die weit in unsere Region und das Umland wirkt und viele Weihnachtsmarktliebhaber und Interessierte nach Untermerzbach lockt. Das haben wir auch unseren treuen Budenbetreibern, ob Vereine, Organisationen oder Einzelpersonen, zu verdanken", schloss Helmut Dietz und eröffnete nach einem weiteren Liedvortrag der Flötengruppe den Weihnachtsmarkt.

Eine Besucherin aus dem Landkreis Bamberg, die Nachmittags mit ihrer Familie über den Markt schlenderte, sagte: "Wir kommen gerne nach Untermerzbach, schon deshalb, weil die Buden alle einheitlich sind und das Angebot andere Märkte nicht zu scheuen braucht."

Neben Hand- und Bastelarbeiten wurden Dekorationsartikel für die Advents- und Weihnachtszeit sowie Produkte heimischer Selbstvermarkter angeboten. Zwischen Marktplatz und Bachgasse waren die Stände des Weihnachtsmarktes aufgebaut, und auch für das leibliche Wohl war Sorge getragen.