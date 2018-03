1 / 4

Hier geht es derzeit ins Haus St. Bruno. An der Fuchsgasse liegt der provisorische Eingang zum Altenheim (rechts, der Durchgang). Links ist der Flügel, in dem Sozialstation, Ehe-, Familien- und Lebensberatung sowie der Sozialdienst Katholischer Frauen zu finden sind. Rechts, wo gerade der Bauschutt-Container steht, wird der Pflasterbelag der Fuchsgasse ausgetauscht und so ein besser begeh- und befahrbarer Zugang geschaffen, sobald der Boden frostfrei ist. Sabine Weinbeer