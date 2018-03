Eberns Marienkapelle wird 500 Jahre alt

Die Marienkapelle hat für die Christen in Ebern besondere Bedeutung - nicht nur als Friedhofskirche. Die einstige Wallfahrtskirche wurde vor 500 Jahren geweiht. Deshalb bereitet die katholische Kirchengemeinde sich auf ein großes Jubiläum vor.



Eine Maiandacht in der Marienkapelle eröffnet den Festreigen am Feiertag, 1. Mai. Kreisheimatpfleger Günter Lipp bietet eine Führung durch das sonst nur für Trauerfeiern geöffnete Gotteshaus an.



Die Prozession von der Pfarrkirche zur Marienkapelle am Pfingstmontag ist in Ebern Tradition. Höhepunkt der Feiern wird der Festgottesdienst am Samstag, 23. Juni. An einem noch nicht feststehenden Termin im Juli ist eine Orgelführung in der Kapelle mit Kirchenmusiker Wolfgang Schneider und Orgelschülern geplant.



Anlässlich des "Tags des offenen Denkmals" bietet Günter Lipp am 9. September eine weitere Kirchenführung an. Am 16. September tritt der Jugendchor in der Kapelle auf. Zudem wird eine szenische Darstellung der Legende von der "Maria vom Rückgraben" gezeigt.



Was es mit dieser Legende auf sich hat, lesen Sie auf infranken.dePLUS. Dort ist auch viel über die Geschichte und über die wertvolle Ausstattung der Kirche zu erfahren.